¡Impactante! Flavia Laos causa FUROR en videoclip de 'Exxxotico', su nueva canción

La cantante e influencer Flavia Laos ha estrenado nueva música hace algunos días. La joven peruana lanzó 'Exxxotico', canción con la que promete cautivar a sus seguidores y los fanáticos de la música urbana. Además, el estreno de su nuevo tema vino acompañado de un videoclip que ya es furor en redes.

El más reciente single de la cantante ha sorprendido a muchos de sus seguidores, puesto a que dentro de su letra incluye versos en inglés y estaría muy influenciada en un amor platónico durante una travesía en Europa.

En su videoclip, Flavia aparece como un personaje de videojuegos, en una temática futurística que fue grabada en pantalla croma. Con diversos outfits a lo largo del clip, la artista peruana realizó movimientos muy sexys durante la coreografía.

"Baby come and dance slow, Ven bailame lento. Si no hay sentimiento, Seamos un momento (...) Pero si tu me llamas, Yo te contesto. Si quieres jugamos, Soy tu playstation", menciona en el coro de su pegajosa canción.