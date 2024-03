¡Indignada! Gisela Valcárcel se defiende tras críticas por robo de su celular ¿Qué dijo?

21/03/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Nadie se libra de la inseguridad ciudadana y esta vez, Gisela Valcárcel fue víctima de la delincuencia al sufrir el robo de su celular en pleno corazón de San Isidro. Sin embargo, la rubia no imaginó que recibiría una ola de críticas tras este lamentable hecho.

Como era de esperarse, una de sus más grandes detractoras, Magaly Medina, cuestionó a la popular 'Señito' por quejarse públicamente sobre lo ocurrido. Recordemos que la empresaria anunció que fue víctima de un asalto, en sus redes sociales.

Responde a críticas

Luego de sufrir el robo de su celular, Gisela Valcárcel recibió un sinfín de críticas por haber anunciado ello en redes sociales. Por ello, la productora de TV aseguró que no lo hizo con la finalidad de lamentarse, por el contrario, quería alertar sobre la inseguridad que existe en todos los distritos.

"Mucha gente podrá decir, igual puede pedir otro. Yo no me he quejado, yo lo que he hecho es exponer para que la gente y las autoridades vean, así como me han asaltado a mí, roban más de 4 mil celulares al día ", sostuvo.

No obstante, reconoció que cometió un error al contestar el celular en la calle: "Me pudo pasar un accidente, esa vereda no es tan ancha como se ve, la moto se sube a la vereda (...) Cometí un error al sacarlo, pero lo lamentable es admitir que es un "error" tener un celular y sacarlo en la calle", manifestó.

Magaly Medina la critica

Fiel a su estilo, Magaly Medina no dudó en arremeter contra Gisela Valcárcel por la publicación que realizó en su Instagram, la 'Urraca' consideró que la inseguridad ciudadana nos afecta a todos y no especialmente a ella.

"Se la pasó reclamando... (Cristobal) Colón, porque te pasó a ti acabas de descubrir que la seguridad ciudadana en este país no funciona, es terrible. Todos los días lo vemos, ¿No ves los noticieros?", sostuvo.

Ladrón fue identificado

De acuerdo a los registros de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), el vehículo que se usó para el robo está registrado a nombre de Julio César Sarmiento Iriarte, un ciudadano extranjero con Permiso Temporal de Permanencia, quien no posee licencia de conducir. A pesar de la ausencia de licencia, la motocicleta de Sarmiento Iriarte ha acumulado dos infracciones de tránsito.

Como se mencionó, Gisela Valcárcel lamentó que la gente lejos de solidarizarse con ella por haber sufrido el robo de su celular, le haya cuestionado por denunciar públicamente este hecho.