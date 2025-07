Ministro del Ambiente sobre militancia de Morgan Quero: "no tiene nada de malo"

Tras conocerse que el ministro de Educación, Morgan Quero Gaime, se afilió el pasado 12 de marzo del 2025 al partido Ciudadanos por el Perú (CPP), vinculado a Nicanor Boluarte, el ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro Vargas, señaló que "no tiene nada de malo" la militancia de su colega.

"Como cualquier ciudadano, constitucionalmente puede estar inscrito en cualquier partido político, eso no tiene nada de malo", indicó.

Castro Vargas fue enfático en señalar que el titular de la cartera de Educación aclaró que "su militancia no tiene que ver con el cargo", pues no hay conflicto de intereses.

"También el señor ministro ha dejado claro que su militancia no tiene nada que ver con el cargo en el que está, no afecta su desempeño como tal. No hay ningún conflicto de intereses", aseguró.