¡Terrible! Brunella Horna pasó el SUSTO de su vida con su bebé ¿Qué ocurrió?

En muchas oportunidades, Brunella Horna ha expresado su felicidad por haber cumplido su sueño de ser madre, aseguró que tener a su bebé le dio mucha ilusión, pero también responsabilidad, debido a que es su primer hijo.

Por esta razón, la conductora de 'América Hoy', contó que el ser madre primeriza le ha hecho pasar algunos sustos con su pequeño, debido a que recién está adquiriendo experiencia en esta etapa de su vida. Frente a ello, la modelo contó una amarga experiencia que vivió con su hijito.

Brunella Horna pasó tremendo susto con su bebé

Cabe recordar que, Brunella Horna tuvo un embarazo complicado, con su pequeño Alessio, por lo cual tuvo que alejarse de las pantallas por muchos meses. Por fortuna, todo salió bien y hoy es feliz con su bebé entre sus brazos.

Sin embargo, compartió un terrible momento que vivió con su hijo mientras lo bañaba. Aseguró que vivió el susto de su vida cuando puso en peligro la integridad de su pequeño.

La conductora contó esta experiencia durante el programa de espectáculos. Todo ocurrió cuando presentó una secuencia sobre el cuidado que hay que tener con los bebés al momento de alimentarlos para evitar algún accidente que pueda costarles la vida. Por ello, Brunella mencionó la importancia de seguir los tips para salvaguardar la salud de los niños y contó la terrible experiencia que vivió con su hijo cuando tenía un mes de nacido.

"Aprendí a bañarlo y darle la lechita, todo yo solita. A mí me pasó al mes que le di leche a Alessio en la madrugada y se ahogó. Yo no sabía qué hacer ", dijo a la especialista invitada.

No obstante, explicó cómo logró superar esta situación gracias a la ayuda de su esposo: "Por suerte Richard estaba esa noche conmigo, me ayudó, me calmó porque yo entré en nervios y no sabía qué hacer".

¿Mamá por segunda vez?

El popular 'Giselo' dejó impresionado a más de uno de sus seguidores tras posar junto a Ethel Pozo, Janet Barboza y colocar una de sus manos sobre el vientre de Brunella en forma de un abrazo, hecho que captó la atención de todos en la farándula nacional. La escena fue compartida por la hija de Gisela Valcárcel en su historia de Instagram.

