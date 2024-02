Ricardo Gareca tras firmar por Chile luego de Perú: "No hice ningún juramento con nadie"

26/02/2024 / Exitosa Noticias / Deportes

El actual director técnico de Chile, Ricardo Gareca, declaró sobre su entusiasmo con respecto al proyecto de 'La Roja', siendo una de las selecciones más importantes del continente, a pesar de haber tenido un largo paso en Perú, donde estuvo dos eliminatorias, teniendo éxito en una de ellas.

Primero, afirmó que trato de tener la mayor cantidad de referencias posibles, para saber a lo que se estaba enfrentando y el cómo otros entrenadores habían trabajado con ese equipo, por lo que visitó a los ex DT's de la escuadra.

"Chile es una selección de mucho nivel, muy importante. Entonces, me gustó mucho cuando hablamos en su momento con el presidente y con varios miembros de la federación. Hice una gira por Europa y hablé con Manuel Pellegrini. Y después hable con Eduardo Berizzo, también, ya cuando me hice cargo de la Selección. Es una selección de suma importancia", explicó.

Añadió que, cuando acabó su etapa en la Selección, ahora entrenada por Jorge Fossati, no quiso aceptar ni una oferta, tomándose el tiempo de la Copa del Mundo para poder reflexionar sobre lo que quería hacer a futuro. Incluso mencionó que lo tenía hecho con Ecuador tras el Mundial, pero se entrometió un equipo al que aprecia mucho.

"No, pasado el tiempo que pasó, yo no dudo. Si usted me dice que ayer me fui y hoy me habla la Selección, por ahí en una de esas. Una vez que terminó la etapa mía de Perú, me tomé seis meses porque quería ver el Mundial. O sea que no iba a trabajar en ningún lugar. Entonces, pasado todo el tiempo que pasó, me hablaron de la selección ecuatoriana, y tenía todo avanzado, pero apareció Vélez en el medio", dijo 'El Tigre'.

La era Post Perú

Gareca fue honesto, y admitió que con Vélez hay una unión por el trabajo que tuvo con ellos hace 15 años.

Y yo con Vélez tengo una relación excelente con el manager. El manager me llevó en su momento, estuve cinco años, del 2009 hasta el 2013. Entonces, a partir de ahí, me llamó: "Te necesito...". Tengo una relación muy estrecha con la gente de Vélez y me puse a trabajar en Vélez", se sinceró.

Por último, aclaró que no habría una razón por la cual negar la oferta de 'La Roja', pues es una selección que le ilusionaba y no pensó en la negativa del pueblo peruano pues es su decisión y de nadie más, siendo él un profesional.

"Ahora me habló Chile... Yo soy un profesional y realmente me entusiasmó todo lo que me hablaron. Entonces, a partir de ahí, ni dudé en venir. ¿Por qué? Porque me dedico a esto. No hice ningún juramento con nadie. Me dedico a esto, a la profesión. Así que voy a dar todo lo que tenga mi alcance; lo voy a dar a favor de Chile", argumentó.

De esta manera, Ricardo Gareca finalizó sus declaraciones, dejando en claro que no iba a negarse la oportunidad de entrenar a Chile solo por haber pasado por Perú, pues es un profesional.