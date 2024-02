Ruby Palomino tras su participación en Viña del Mar: "Me siento una ganadora, cumplí un sueño"

Ruby Palomino obtuvo un puntaje de 4.8 en sus dos presentaciones en Viña del Mar por la competencia folclórica, por lo cual fue eliminada de ese evento tan importante a nivel de Latinoamérica, pero a pesar de ello aseguró que se siente como una ganadora por haber domado al 'monstruo de la Quinta Vergara' y cumplir uno de sus mayores sueños.

La noche del 27 de febrero, la cantante huancaína salió con un renovado vestuario y apostó por enfocarse de lleno en su desempeño vocal, a diferencia de su primera presentación en la cual bailó al lado de su elenco. Sin embargo, sus esfuerzos no convencieron al jurado, quienes solo le dieron 4.8 puntos, quedando por debajo de México y Argentina.

A pesar de que con esa calificación, sumada a la anterior, queda eliminada del concurso, Ruby se mostró feliz al considerar que presentó un buen performance sobre el escenario en el país sureño y no dudó en agradecer a todas las personas que confiaron en ella y la apoyaron en cada uno de sus pasos hasta lograr concursar en Viña del Mar.

"Me siento una ganadora, gracias mi Perú, por su apoyo", expresó la joven artista, que interpretó su tema 'Canción para un planeta triste', una composición de Francisco García Silva que hace un llamado al cuidado del medioambiente.

Además, Palomino reveló que a pesar de tener un mal resultado en Viña del Mar, ello no la detendrá para seguir adelante, mejorando en su carrera artística y encontrar nuevas oportunidades para poder participar en otros eventos importantes a nivel internacional dentro de la industria musical.

"Por qué no un Grammy Latino, soñar no cuesta nada, acompáñenme en este sueño. Un concurso no hace a un artista, pero es importante por la plataforma, lo vital que es mostrarse", comentó.