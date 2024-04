¡Indignante! Lucía Oxenford es agredida brutalmente por mujer tras defender a un perrito: "Me insultó y me pegó"

Lucía Oxenford denunció que fue golpeada salvajemente por una mujer cuando intentaba defender a un perrito maltratado. La actriz explicó que pudo identificar a la agresora y acudió a las autoridades para tomar medidas legales al respecto.

A través de sus redes sociales, Lucía Oxenford contó esta indignante experiencia, en la cual quiso rescatar a un perrito herido, sin embargo, la dueña de este can no lo permitió y solo atinó a atacar brutalmente a la hija de Yvonne Frayssinet.