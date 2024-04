¡Éxito internacional! Wendy Guevara confirma que estará en 'La Casa de los Famosos Colombia'

Wendy Guevara sigue cosechando éxitos y esta vez ha expandido su fama a nivel internacional, ya que mediante sus redes sociales confirmó que formará parte del reality 'La Casa de los Famosos', pero esta vez en Colombia.

Recordemos que la influencer trans se convirtió en la ganadora absoluta de la casa de 'La Casa de los famosos' México hace unos meses, llevándose a casa un jugoso premio que ascendía a los 4 millones de pesos mexicanos. Además de haber ganado mucho dinero, Wendy se volvió una de las figuras más populares del entretenimiento nacional y actualmente ha diversificados sus ingresos volviéndose empresaria, actriz y cantante.

Mediante una transmisión en vivo a través de su cuenta de Instagram, habló de varios temas de su vida personal y profesional, pero sus seguidores le preguntaron insistentemente sobre si estaría en el reality colombiano, por lo que la mexicana respondió: "Sí, voy a estar en 'La Casa de los Famosos' y estaremos dos días".

Según se informó, la presencia de de Wendy Guevara en 'La casa de los famosos Colombia' será corta e ingresará como apoyo a los participantes, por lo que podría generar nuevas expectativas y discusiones entre los famosos que continúan en el reality show.

En una reciente entrevista, la influencer trans contó que varias de sus amigas decidieron quitarse los testículos para ser más femeninas, pero todo debe hacerse bajo una supervisión médica.

Además, explicó que por nada del mundo cambiaría su nombre ya que se siente cómoda con la identidad que actualmente tiene.

"Algunas se han hecho la vaginoplastía y son sumamente normales. Me han contado que sí tienen placer sexual. No sé si me mientan. Necesito probarlo para hablar. Tu cuerpo y tu mente lo resienten. Por eso es importante un acompañamiento psicológico. A ver qué decido. Pero no me cambiaría oficialmente el nombre. Si un día me dicen 'Luis', yo feliz volteo y saludo", explicó.