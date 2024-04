¡Indignante! Madre de la Muñequita Milly revela que le ofrecieron dinero para que no denuncie al Dr. Fong

Este jueves, 18 de abril, los padres de la cantante Flor Sheiza Quispe Sucapuca, conocida como 'Muñequita Milly, acudieron a la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) para rectificar su denuncia contra el Dr. Fong, a quien responsabilizaron por la muerte de la artista.

Tras dar sus declaraciones, la madre de la intérprete folclórica reveló que la defensa del cirujano, Rosa Bartra, le ofreció dinero para llegar a un acuerdo y frenar la denuncia.

La señora María Sucapuca, madre de la cantante aclaró que en ningún momento pidió dinero a la defensa del Dr. Fong. Al contrario, aseguró que fueron ellos quienes le ofrecieron cierta cantidad para no continuar con las acusaciones contra el cirujano.