¡Desgarrador! Madre de Muñequita Milly rompe en llanto y exige CÁRCEL para el Dr. Fong tras presentarse en la Dirincri

Durante la mañana de este jueves, 18 de abril, los padres de la cantante Flor Sheiza Quispe Sucapuca, conocida como 'Muñequita Milly, llegaron a la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) para declarar en las diligencias preliminares que se llevan a cabo por el fallecimiento de la artista folclórica.

Recordemos que la intérprete murió el pasado 3 de abril tras someterse a una liposucción a manos del doctor Víctor Barriga Fong. Por esta razón, los familiares de la cantante denunciaron al cirujano por una presunta negligencia médica.

Tras este lamentable suceso, la familia de la Muñequita Milly no ha dejado de exigir justicia y acusan al polémico doctor de haber sido el responsable de la muerte de la cantante. Por ello, acudieron a la Dirincri, acompañados de la abogada Rosario Sasieta, para rectificar su denuncia.

En medio de lágrimas, la madre de la artista pidió cárcel para el Dr. Fong por no haber reaccionado a tiempo ante las complicaciones que sufrió su hija tras la intervención quirúrgica.