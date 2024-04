Abogada de Dr. Fong 'minimiza' lesiones de Muñequita Milly: "No es perforación, es un raspón"

La abogada de Víctor Barriga Fong, conocido como 'Dr. Fong' minimizó las lesiones que sufrió Flor Quispe Sucapuca, 'Muñequita Milly', durante la liposucción a la que se sometió y, posteriormente, provocó su muerte.

Asimismo, la letrada, quien también es tía del polémico cirujano, aseguró que ningún documento dice que hubo una "perforación" de intestino, y que eso fue un término que usó la familia en su denuncia policial.

Rosa Bartra fue consultada sobre el certificado de necropsia, donde se indica que la cantante presentó múltiples laceraciones tras ser sometida a una liposucción con el Dr. Fong, la abogada afirmó que solo fueron "raspones".

El caso se encuentra bajo investigación y el Ministerio Público reveló los resultados oficiales de la necropsia realizada a la cantante señalando que falleció por causa de una peritonitis y múltiples laceraciones intestinales.

Como se sabe, la peritonitis es la inflamación del peritoneo, una fina membrana que recubre las paredes abdominales internas y órganos. Ello puede deberse a varios motivos, pero en la mayoría de los casos, la causa es una perforación dentro de la pared abdominal, lo que habría ocurrido con Flor Quispe Sucapuca .

Además, se detalla que la artista presentaba una herida quirúrgica de 17 por dos centímetros en la región supra umbilical, así como otra similar de 40 por un centímetro de la zona suprapúbica. Las mencionadas suturas demostrarían las dos operaciones que el Dr. Fong le realizó.

Durante la mañana de este jueves, 18 de abril, los padres de la cantante Flor Sheiza Quispe Sucapuca, conocida como 'Muñequita Milly, llegaron a la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) para declarar en las diligencias preliminares que se llevan a cabo por el fallecimiento de la artista folclórica.

En medio de lágrimas, la madre de la artista pidió cárcel para el Dr. Fong por no haber reaccionado a tiempo ante las complicaciones que sufrió su hija tras la intervención quirúrgica.