Caso 'Mochasueldos': Comisión de Ética blinda a Edgar Tello por denuncia de recorte de salario

La Comisión de Ética del Congreso de la República ha blindado al congresista Edgar Tello al rechazar la denuncia en contra del parlamentario por presunto recorte de salario en un nuevo caso 'Mochasueldo'.

Sin embargo, el mismo grupo de trabajo dispuso que el mencionado legislador reciba una sanción de 60 días de remuneración, multa que tiene lugar tras haber sido acusado de haber pedido una donación a otra entidad de manera irregular.

Según dio a conocer Martín Hidalgo, fueron 14 los parlamentarios que votaron a favor de que se sancione al congresista Tello, mientras Esdras Medina (No agrupado) y Alex Paredes (Bloque Magisterial) votaron en abstención y en contra, respectivamente.

Como se recuerda, la decisión de la Comisión de Ética sobre el caso de Edgar Tello tiene lugar luego de que Marie Silva, extrabajadora del paralamentario, lo denunciara por presuntamente haberle solicitado un porcentaje de sus honorarios.

De hecho, el legislador fue acusado de realizar esta práctica con otros integrantes de su despacho, lo cual motivó a la Fiscalía de la Nación a abrir una investigación en su contra por el presunto delito de concusión en agravio del Estado.

"Este pedido era del 5% y de ahí fue aumentando de cada sueldo de cada trabajador. A mí se me dijo dos veces y yo dije tajantemente 'no'. (...) Lo decía abiertamente, no solamente a mí. En reunión con todo el personal, decía que él tenía muchos gastos y que se le tenía que dar un porcentaje de todo ingreso que se podía recibir", dijo en Punto Final.

Cabe decir que, en el marco del mismo caso, la extrabajadora del Congreso, Marie Silva, denunció el último 15 de abril que no la están dejando exponer sus argumentos para defenderse correctamente.

Según contó a nuestro medio, pasó un momento desagradable en la Comisión de Ética luego de que no la dejaran defenderse ni mostrar los medios probatorios con los que contaba para la sesión.

"Pensé que me iban a hacer una serie de preguntas, que me iban a dejar exponer los medios probatorios. Sin embargo, no me lo permitieron, me dijeron que los ingresara por mesa de partes, lo cual hice, pero ahí nomás salió el informe de Sunafil", declaró en Exitosa.