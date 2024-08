Influencer ARREMETE contra Flavia Laos por su apariencia: "El tras*ro más falso que he visto"

Flavia Laos aseguró que su buena apariencia es fruto de su entrenamiento, pero el influencer australiano, Jackson Johnson, no dudó en salir a cuestionarla y criticarla por "mentir" a sus seguidores, ya que para él "su tras*ro es falso".

La modelo peruana se encuentra formando parte de la sexta temporada del reality show 'Too Hot To Handle' y sorprendió al resto de sus compañeros con su apariencia física al lucir un bikini rosa. Es ahí cuando Flavia Laos aseguró que todo es gracias a su entrenamiento en el gimnasio.

Sin embargo, su reincorporación en la serie de Netflix no solo provocó revuelo en el set, sino también entre otros influencers como Johnson, quien es conocido en TikTok por desmentir a distintos personajes famosos del mundo fitness.

Jackson Johnson no tuvo piedad al subir un video asegurando que su esposa ve el famoso programa y estaba impresionada con Laos, por lo cual, decidió que era momento de analizarla mejor su figura hasta el punto de llegar a la conclusión de que sus glúteos no son naturales.

"No me lo puedo creer. Mi esposa está viendo este programa de televisión, llamado 'Too Hot to Handle', y yo estaba pasando, y ella me pregunta: '¿Los glúteos de esta chica son naturales?'. La miré y le dije: 'Jod*r, no, es cirugía'. Es el tras*ro más falso que he visto nunca", se escucha decir al entrenador de forma contundente.