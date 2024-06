¿Flavia Laos o Luciana Fuster? Austin Palao confiesa que un amor lo dejó marcado: "Cumplía todos los requisitos"

Austin Palao, uno de los solteros más codiciados de la farándula peruana, conocido por su paso por los reality shows 'Combate' y 'Esto es Guerra', así como por sus mediáticos romances, ha vuelto a ser noticia. En una reveladora entrevista con Carlos Vílchez en el programa de YouTube 'Te Jalo', abrió su corazón y recordó sus amoríos con Flavia Laos y Luciana Fuster, además de mencionar a una tercera persona que lo marcó profundamente.

Durante la entrevista, Austin Palao confesó haber tenido dos grandes amores, conocidos por todos: Flavia Laos y Luciana Fuster. Sin embargo, sorprendió al revelar que hubo una tercera mujer que cumplió con todos sus requisitos y que lo marcó de una manera especial.

"He tenido solo dos, que han sido las dos personas con las que se me ha visto (Luciana y Flavia)", mencionó inicialmente.

Posteriormente, aclaró que hay una tercera persona que no pertenece al mundo del espectáculo, describiéndola como alguien que cumple con sus ideales.

Las declaraciones de Austin Palao han generado gran especulación entre sus seguidores y en las redes sociales. Muchos se preguntan quién podría ser esta tercera persona que tanto lo impactó.

Durante la entrevista, Austin Palao dio algunas pistas adicionales. "Por cosas de la vida, nuestros caminos están distantes (...) es peruana", afirmó, lo que indica que esta mujer especial es alguien alejada del ámbito artístico, ya que públicamente solo se le conocen romances con Flavia y Luciana.

Durante una aparición en un conocido programa de espectáculos, Flavia Laos reveló su nombre completo ante la insistencia de la conductora: "Lo sé completo, él es Jair Steve Palao Castro", dijo la influencer.

Austin Palao comentó que no quería que su nombre real se hiciera público, pero explicó la razón detrás de su conocido nombre artístico.

"Me llamo Austin, desde que tengo uso de razón me llaman así. Entonces, para mí pesa más eso, se dice que me dicen Jair, pero no, soy Austin Palao Castro", aclaró el cantante y modelo ante las cámaras de televisión.