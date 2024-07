¡No extrañan a Luciana! Hermana de Patricio Parodi se graba junto a él y Flavia Laos en discoteca

Patricio Parodi continúa en medio de la polémica. Y es que luego de su ruptura con Luciana Fuster, las cámaras de los distintos medios de espectáculos tienen sus lentes puestos en él. Sin embargo, esta vez, fue la hermana del chico reality, quien difundió un video que revelaría que coincidieron con Flavia Laos en una conocida discoteca.

Durante la última edición de un conocido programa de espectáculos, se compartió un informe que recopilaba una serie de imágenes del último fin de semana de muchos chicos reality.

Entre ellos aparecía Patricio Parodi, quien, al parecer, habría decidido salir de juerga para disfrutar su actual soltería. Junto a él también se pudo observar a Karen Dejo, Onelia Molina, Mario Irivarren y más.

No obstante, nadie imaginó que en dichas imágenes también aparecía Flavia Laos, expareja del popular 'Pato', y aunque pasó desapercibida para los medios de comunicación, fue Majo Parodi la encargada de confirmar que la rubia y su hermano habrían estado juntos en el mismo lugar.

Por otro lado, fue el influencer Ric La Torre, quien, a través de su cuenta oficial, compartió imágenes inéditas del preciso instante en el que Majo Parodi disfruta de la fiesta en compañía de Patricio e Ike, sus hermanos.

En otro de los videos que difundió el creador de contenido, aparece la misma fémina pero esta vez en compañía de Flavia Laos. Ambas se lucen en la pista de baile con una sonrisa de oreja a oreja.

Esto comprobaría que la relación entre la rubia cantante y las hermanas de Parodi continúa intacta, sobre todo porque ya el modelo no tiene ningún tipo de cercanía con Luciana Fuster.

Hace unas semanas, Luciana Fuster regresó al Perú para visitar a su familia y continuar con sus planes como actual Miss Grand International. Sin embargo, muchos quedaron asombrados porque terminó la relación que tenía con Patricio Parodi.

Ahora, este último fin de semana, la reina de belleza disfrutó en un ameno concierto, donde coreó singulares letras que más parecían indirectas para su expareja.

"Anoche yo te vi también con yo no sé quién, verte tan feliz me dolió por cien y siento que no entiendes el sentimiento, de amar a alguien y verlo feliz con otra infeliz, dime qué pasó (...) No han pasado dos semanas y ya me olvidaste", cantó con mucho sentimiento.