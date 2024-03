Lita Pezo y su reacción tras no ganar en Viña del Mar: "Seguiré luchando por mis sueños"

01/03/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Lita Pezo no logró ganar la 'Gaviota de Plata' de Viña del Mar, a pesar de tener el puntaje más alto por parte del jurado virtual, pero no dudó en asegurar que ello no será impedimento para seguir luchando por sus sueños y estar agradecida con todos los que la apoyaron en su carrera musical.

¡No se da por vencida!

A través de sus redes sociales, la joven cantante iqueteña compartió un video donde se dirige a todos sus seguidores, que la apoyaron y votaron por ella en sus tres presentaciones en el anfiteatro de la Quinta Vergara, resaltando que a pesar de no haber ganado el concurso no se dará por vencida de seguir avanzando en su trayectoria artística.

"Amigos lindos, quiero agradecer de todo corazón, el cariño y respaldo que me han brindado hasta el último momento, de verdad muchísimas gracias", expresó en un inicio Lita acompañada de la cantante criolla Eva Ayllón, quien llegó hasta Chile para darle su apoyo y expresarle el orgullo que siente al verla participar en un evento internacional.

Además, resaltó que desde muy pequeña está acostumbrada a estar preparada por si obtiene un resultado desfavorecedor, y que ello no la afecte emocionalmente.

"Esto es un concurso, todo puede pasar, es algo que desde muy chiquita estoy acostumbrada, pero eso no nos define un no, una puerta cerrada. Un concurso no ganado no nos define. Voy a seguir luchando por mis sueños, por mí, por la familia y por toda la gente que ha confiado en mí desde un inicio", concluyó Pezo.

Lita en Viña del Mar

La noche del 29 de febrero, la joven artista salió al escenario con un renovado vestuario e interpretó su tema 'Luchadora' con un gran talento vocal y pasión, logrando ganarse la ovación y los aplausos del público presente en el anfiteatro, e incluso obtuvo como puntaje 6.1 por parte del jurado virtual, mientras que el representante de España logró 3.6 puntos y el de México 2.7 de puntaje.

Todo perfilaba a Lita como la ganadora, ya que en su primera presentación su puntaje fue 6.1 y en la segunda, 6.5; por lo que el promedio final anterior fue 6.3, el más alto en la categoría competencia internacional.

Sin embargo, esta vez el jurado realizó sus votaciones en secreto y tras una tensa pausa, revelaron que nuestra compatriota consiguió como puntaje final, solo 2.7, y que el segundo puesto era para Enrique Ramil de España, quien se llevaba la gaviota de plata por mejor interpretación con su canción 'La última vez', mientras que el primer puesto era para Eddy Valenzuela de México.

Reacciones de sus seguidores

Como era de esperarse, la decisión del jurado de Viña del Mar generó polémica en las redes sociales, donde los seguidores de Lita no dudaron en lamentar su derrota, dejando entrever un posible fraude, asegurando que debió existir mayor transparencia en los puntajes.

"¡¿Cómo es posible que Lita Pezo sacara 2 puntos?! ¿EN LA FINAL? No no no noooooo", "hemos sido robados. Una total falta de respeto la forma descarada como ha sido su puntuación", "deberían motrar los puntajes del jurado", "México nos volvió a robar", expresaron en X.

También aprovecharon en dejar un mensaje de aliento a Lita señalando que "para todos los peruanos ella ya es una ganadora" por haber competido en el 'monstruo' de la Quinta Vergara.

"Ese premio era tuyo", "luchadora y ganadora", "estamos tan orgullosos de ti, gracias por darlo todo", "eres grande y el éxito está contigo", "tú eres nuestra ganadora, gracias por representar tan bien a nuestro país", "Dios permitirá que vuelvas con tu show propio como la gran y maravillosa artista que eres", comentaron en Instagram.

De esta manera, a pesar de que no logró ganar la 'Gaviota de Plata' en Viña del Mar 2024, Lita Pezo señaló que seguirá dando su mayor esfuerzo para seguir adelante con su carrera musical y aprovechó en mostrarse agradecida con todas las personas que han confiado en ella y apoyado durante sus presentaciones.