Ricky Trevitazo es dado de alta tras permanecer internado por dengue: "Pido a la gente que se cuide mucho"

Tras alarmar a su familia debido a su delicado estado de salud, finalmente Ricky Trevitazo fue dado de alta luego de permanecer internado por haberse contagiado de dengue. Su salida del centro hospitalario se dio la noche del último viernes tras convertirse en el primer caso de de la enfermedad en el distrito de Bellavista, Callao.

En entrevista con Latina Noticias, el recordado integrante de 'Skándalo' reveló que comenzó a sentir síntomas de la enfermedad el pasado jueves 15. Sin embargo, en un inicio pensó que se trataba de una simple gripe, pero al notar que su estado empezó a agravar decidió realizarse la prueba de descarte.

En diálogo con el medio local, el artista invitó a todos los ciudadanos a tener sumo cuidado y, ante el mínimo síntoma, tomar las precauciones respectivas. Y es que el no fue el único contagiado, sino que su esposa también resultó ser un caso más de los más de 8 mil casos de dengue confirmados en el país.

"Los síntomas vinieron desde la semana pasada, el sábado pasado tenía síntomas pero pensé que era una gripe, el domingo era ya más fuerte, me hice la prueba y era dengue. Ha sido en Lima porque no he viajado a ningún sitio, le pido a la gente que se cuide mucho. El dengue ataca directamente las plaquetas", contó.