Ivana Yturbe cuenta cómo reaccionó Beto Da Silva tras revelar que relación con la 'Foquita' fue por despecho

En la última edición de ''América Hoy'', Ivana Yturbe fue consultada por Ethel, acerca de cómo reaccionó su esposo, Beto Da Silva, luego de que la modelo anunciara publicamente que la relación fugaz que tuvo con la 'Foquita' Farfán fue porque se encontraba 'despechada'.

Le tiene paciencia

La conductora e hija de Gisela Válcarcel, Ethel Pozo, no dudó en cuestionarle a Ivana sobre la reacción de su esposo, luego de las reveladoras declaraciones que dio y que no solo involucraba a Jefferson Farfán sino a Mario Irivarren.

"Ivanna. ¿Cómo tomó tu esposo Beto Da Silva estas declaraciones? Porque se revivió nuevamente aquel romance... entonces", consultó la Pozo.

La modelo, mostrando una actitud muy tranquila resaltó que su esposo no se enojó por lo que dijo en el canal de YouTube de Verónica Linares debido a que le explicó la situación y además, él le tiene mucha paciencia.

"Beto logró ver toda la entrevista, entonces a diferencia de la prensa, él no sacó solo la palabra 'despecho' más o menos lo que expliqué y lo que quise dar a entender. No se molestó, Beto no se molesta por nada. Beto para estar conmigo tiene que tener mucha paciencia", señaló la bella modelo.

Seguidamente, Janet Barboza optó por respaldar la respuesta de Ivana, asegurando que ninguna persona debería molestarse por el pasado de su pareja.

"Y con cualquier mujer, cuando tú sales con alguien esta persona no tiene que preguntarte con quién saliste, eso es parte de tu pasado, de tu vida. Así que acá no vengan a ponerse de antipáticos", resaltó la popular 'retoquitos'.

Christian Domínguez no se mostró de acuerdo

El también conductor de ''América Hoy'', Christian Domínguez, no tuvo problemas en mostrar su desacuerdo ante la situación, pues manifestó que a él no le gustaría oír a su pareja hablando de su ex o su pasado en general.

"Opino igual que tu esposo, no es fácil, está bien que tengas tu pasado, pero otra cosa es que lo saques adelante, a cualquiera no le parece agradable, pero si tu esposo está de acuerdo. Me parece súper maduro. A mí no me gustaría que mi pareja hable de su pasado", reconoció la pareja de Pamela Franco.

Ivanna reveló que estuvo con Farfán por despecho

Según las declaraciones de Yturbe, quien en ese entonces contaba con tan solo 25 años, el romance con Jefferson Farfán habría durado solo unos meses y se inició poco después de su separación de Mario Irivarren. Incluso, la pareja viajó a Dubái, generando gran revuelo en los medios de comunicación y en las redes sociales.

"Creo que fue un tema de despecho, era muy chibola y recién había terminado una relación (con Mario Irivarren). Un día estuve con él y el otro día ya no, de chibola he hecho muchas cosas", dijo la influencer entre risas. "¿Cómo no? siendo un futbolista exitoso te dejaste deslumbrar me imagino", añadió Verónica Linares

Sin duda, las declaraciones hechas por Ivana Yturbe acerca de su fugaz romance con Farfán, no ha afectado la familia que tiene junto a Beto Da Silva, debido a que su esposo le tiene mucha paciencia.