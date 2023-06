¡Con toda la actitud! Hombre conmueve por ser profesor de baile a pesar de su discapacidad

12/06/2023 / Exitosa Noticias / Virales

A veces en la vida encontramos ciertas dificultades y obstáculos, pero con buena actitud y esfuerzo se pueden vencerlas. Es así como un video compartido en redes sociales se ve la dedicación de un hombre al ser profesor de baile a pesar de tener una discapacidad en la parte baja de su cuerpo.

¡Todo está en la mente!

En el material audiovisual compartido en la plataforma de TikTok, se ve el preciso momento en que un hombre en silla de ruedas se para delante de un grupo de mujeres y comienza a levantar los brazos al ritmo de la música. Las jóvenes que se encuentran con él en la misma habitación, comienzan a seguir cada uno de sus movimientos.

"Gracias a Dios por permitirme trabajar en lo que me gusta", se lee en la descripción del video de 59 segundos, donde el hombre en silla de ruedas nos demuestra que los límites están en la mente, y que cuando uno desea conseguir algo, se puede lograr con esfuerzo y dedicación.

En otros de sus videos compartidos en su cuenta, el profesor enseña su rutina diaria y la pasión que tiene por el baile al momento de recrear diversas coreografías con un gran ánimo en cada clase.

Video tiene 5 millones de reproducciones: reacciones

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia y generó miles de comentarios de personas que no dudaron en mostrarse conmovidas y en aplaudir el esfuerzo del señor por salir adelante y no darse por vencido por su discapacidad.

"Eres un guerrero, Dios te bendiga", "qué linda actitud hasta a mí me dio ganas de aprender a bailar, bendiciones", "qué ejemplo de superación, excelente, sin palabras", "mis felicitaciones hermano en serio eres un gran ejemplo", "amo la energía que tienes y demuestras que nada es imposible si tú quieres hacerlo", "no existe límites cuando te lo propones", "admiración total", "tiene más actitud y energía que yo, me encanta su energía que entrega en cada video que hace", "eres un gran ejemplo de vida... mis respetos y admiración para usted", "te admiro mucho", fueron algunas de las principales reacciones de los seguidores en TikTok.

De esta manera, el video compartido en redes sociales y distintos medios de comunicaciones demuestra que el hombre no tiene límites para hacer lo que más le gusta y apasiona: ¡bailar!, a pesar de tener una discapacidad o cualquier adversidad que encuentre en el camino.