Michelle Alexander destaca a Ethel Pozo como actriz: ''Me sorprendió su versatilidad''

Michelle Alexander ha dirigido diferentes programas de televisión, los cuales han tenido mucho éxito. Además, en varios de ellos ha contado con la participación de diferentes actores y actrices que causaron mucho revuelo, tal como Ethel Pozo, quien es la flamante esposa de su hermano, Julián Alexander.

En una entrevista con el medio local Perú 21, la productora su opinión respecto a la actuación de Ethel Pozo, a quien tuvo la oportunidad de dirigir por primera vez en la serie ''Maricucha''.

Tiene talento para la comedia

La cuñada de Ethel Pozo, no dudó en descatar la versatiliad con la que cuenta la conductora de ''América Hoy'' para desarrollar papeles de comedia.

"Si Ethel no tuviera talento, yo no la hubiera contratado en 'Maricucha'. Me sorprendió la versatilidad de Ethel para la comedia. No la he visto en drama, no conozco cómo puede desarrollarse en drama, pero para la comedia tiene talento. Es muy divertida", aseguró Michelle Alexander.

A su vez, habló acerca de las críticas que el público tenía sobre Ethel, por lo que aseguró que jamás leyó alguna que cuestionara el gran talento de su cuñada.

"Muchas de las críticas que le hicieron a Ethel fue: '¿por qué sale en la novela?, 'que sale en la mañana, domingo, noche', 'que estamos hartos de ella', cosas que en realidad no vienen al caso, pero nadie dijo que era una pésima actriz o que no actúa bien, por lo menos yo, no leí esas críticas", agregó.

Michelle Alexander aclara si Melissa Paredes vuelve a sus series

La directora y productora, Michelle Alexander, señaló que la Paredes estuvo presente en las grabaciones para un capítulo de la serie ''Solamente milagros''; sin embargo, no forma parte de su obra musical y de la exitosa serie ''Luz de Luna'', la cual se encuentra actualmente en emisión por el canal 4.

"Melissa no está en la obra musical, y no está tampoco en ''Luz de Luna''. Sin embargo, ha grabado un capítulo de la serie ''Simplemente Milagros''. Ella protagoniza uno de los episodios. No la he visto, ni he estado con ella porque esa es una unidad de trabajo que no es la misma de la novela (Luz de Luna)", dijo a un medio local.

Tal y como se recuerda, Melissa Paredes debutó como actriz en las exitosas producciones de Michelle Alexander hace ya algunos años, no obstante, el escándalo de infidelidad que protagonizó al lado de su actual pareja, Anthony Aranda, hicieron que ella se aleje de los sets de actuación .

Por ello, la directora de ''Del barrio Producciones'' no descartó que la modelo vuelva a formar parte de sus series.

"Yo no tengo nada en contra de ella, ni en contra de nadie. A mí lo que me interesa es el talento y yo la experiencia que he tenido de Melissa como actriz ha sido muy buena", detalló a la prensa.

Sin duda, Michelle Alexander se encuentra satisfecha con la actuación de su cuñada Ethel Pozo, sobre todo dentro del ámbito de la comedia, por ello la calificó como versátil.