Janet Barboza acusa a Milett de tener 'retoquitos' y su madre Martha sale en su defensa: "Todo es de ella"

Janet Barboza vuelve a remecer la farándula nacional tras lanzar un peculiar comentario sobre Milett Figueroa que, al parecer, no fue del agrado de la madre de la modelo, doña Martha, quien no dudó en 'explotar' contra la conductora de televisión.

Durante la emisión del programa de espectáculos 'América Hoy', Janet fue la encarga de conducir el espacio "La metamorfosis de las famosas" donde daban a conocer cómo algunas celebridades lucían cuando eran niños y jóvenes antes de ganar su fama a nivel nacional, y esta vez fue el turno de hablar sobre la actual pareja de Marcelo Tinelli.

"Evidentemente yo sí veo algunos cambios, algunas cositas, el levantamiento de cejas, botox... seamos objetivos", comentó Janet sin esperar la inesperada reacción de Martha Valcárcel.

Según lo señalado por Janet, Milett se habría sometido a varias cirugías para mejorar su apariencia física y lograr obtener una gran belleza, por lo cual doña Martha decidió escribir a la producción del programa de Ethel Pozo y 'cuadrar' a Barboza por arremeter contra su hija.

"No digan que Milett se ha operado... están poniendo la metamorfosis de las famosos y han puesto foto de Milett. Ojo, Milett no tiene ninguna pero ninguna cirugía. Es su nariz, sus pómulos, su boca, sus cejas, todo es de ella, jamás intervino un bisturí y a las pruebas se pueden remitir y que salga algún cirujano para que diga si es cierto o no", escribió la mamá de Milett, 'sacando las garras' por ella.