Milett Figueroa impactó en la boda de la hija de Marcelo Tinelli con sensual vestido: "Ella es una bomba"

Milett Figueroa vuelve a remecer la farándula nacional tras dejar impactados a los invitados de la boda de la hija de Marcelo Tinelli al llegar luciendo un elegante vestido esmeralda con un sensual escote y la espalda descubierta. La modelo recibió halagos no solo de sus seguidores sino de los medios argentinos.

La modelo peruana sigue demostrando que se encuentra enamorada de su pareja, el popular 'Cabezón', ya que no dudó en acompañarlo a un evento muy importante para él, como el matrimonio de sus hijas mayores, Candelaria, con el cantante Coti Sorokin, la cual se llevó a cabo en una lujosa finca ubicada en Exaltación de la Cruz, en estricto privado.

A través de sus redes sociales, mostró los preparativos que realizó momentos previos a la ceremonia, como los últimos retoques al vestido que fue diseñado por Claudia Arce.

"Claudia tiene mis medidas y conoce mi cuerpo y sus vestidos me quedan perfectos", comentó la modelo semanas antes de la boda. Y agregó: "Además, es muy afectuosa y conectamos muy bien. Tiene buena vibra y si yo no percibo eso, no funciona conmigo. Estoy tranquila porque con Marcelo llegaremos solo unos días antes de la boda y sé que estará todo bien con mi look".