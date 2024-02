¡Como madre e hijo! Milett Figueroa protagoniza conmovedor momento con el hijo menor de Marcelo Tinelli

25/02/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Milett Figueroa vuelve a remecer la farándula nacional tras demostrar que tiene una gran conexión con el último hijo de su pareja Marcelo Tinelli, durante la celebración de la boda de Candelaria, otra de las hijas del presentador de televisión argentino, a pesar de los rumores de que no se llevaría bien con su familia.

¡Conexión maternal!

A través de sus redes sociales, el popular 'Cabezón' decidió sorprender a sus seguidores con cada uno de los detalles que se preparaba previo a la boda de su hija Cande con Coti Sorokin, y a pesar de que en la despedida de soltera no se vio a la exchica reality compartir con ellos, esta vez se la vio muy emocionada de poder celebrar junto al "amor de su vida".

El argentino captó el preciso momento en que Milett compartía un momento emotivo junto a su hijo Lolito, durante el almuerzo previo al matrimonio con la novia y sus seres cercanos, ya que ambos se veían abrazados fuertemente, y minutos después no dudó en comenzar a jugar con él, demostrando una gran complicidad entre risas.

"Ya estuvimos con la novia, estamos con Lolo atrás, con Milett ahí, ya almorzamos con la novia, ya falta muy poquito, ya viene la fiesta y estamos muy movilizados. Ahora les voy a contar algunos detalles, este es un lugar increíble", comentó 'Marce' en un inicio, sin esperar que la imagen subida a su historia de Instagram tuviera miles de reacciones.

Muchos de sus seguidores aseguraron que la escena protagonizada por la modelo y el menor de los Tinelli, se asemejaría a una de madre e hijo, a pesar de que el menor es fruto de la exrelación de Marcelo con Guillermina Valdés.

Deslumbró con su vestido

Además de demostrar que se lleva bien con los hijos de Marcelo, Figueroa no dudó en escoger un vestido elegante que no tratara de llamar la atención en un día tan importante para una de las hijas mayores de su pareja durante su boda; pero sus intentos al parecer no tuvo resultados, ya que deslumbró a todos e incluso aseguraron que sería "una bomba".

Marcelo lució un elegante terno negro con camisa blanca y corbata michi, mientras que el atuendo escogido por Milett era un vestido verde esmeralda que dejaba ver la elegancia y sensualidad de la modelo peruana, así como un peinado sobrio, que recibió halagos.

Milett Figueroa deslumbró con su vestigo elegante en la boda de la hija de Tinelli.

Enamorado de Milett

La pareja sigue demostrando mantener su relación a pesar de las críticas por la diferencia de edad que reciben, ya que previo a la boda y se lucieron juntos en sus vacaciones en Punta del Este, y compartiendo momentos familiares con Martha Valcárcel y la hermana de Milett.

En las imágenes subidas en su historia, se ve a la pareja aprovechar al máximo el fin de semana soleado, recostados en una soñada playa de Uruguay.

"Domingo playero con el amor de mi vida", indicó Tinelli en sus historias, etiquetando a su compañera de vida y sumando un corazón en llamas.

Además, en anteriores publicaciones el argentino expresó que cada día se encuentra más enamorado de nuestra compatriota y deslumbrado con su gran belleza.

De esta manera, Marcelo Tinelli no dudó en compartir con sus seguidores en redes sociales, el tierno momento que protagonizó Milett Figueroa con su menor hijo, Lolito, tratando de demostrar que entre ellos existe una gran conexión como madre e hijo y complicidad en sus travesuras.