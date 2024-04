Janet Barboza 'EXPLOTA' contra La Pánfila por defender al Dr. Fong: "Tú hubieras muerto"

17/04/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Janet Barboza explotó en vivo contra María Victoria Santana Díaz, más conocida como La Pánfila, por defender al Dr. Víctor Fong, quien lleva actualmente una denuncia por presunta negligencia que provocó la muerte de la Muñequita Milly.

La muerte de la cantante folclórica ocasionó un gran revuelo en la farándula nacional, ya que algunos personajes famosos decidieron romper su silencio y dar a conocer sus propias experiencias al someterse a una intervención quirúrgica con Fong.

Conflicto EN VIVO

En la reciente emisión de 'América Hoy', La Pánfila aseguró que si una persona desea operarse debería "investigar más" en referencia a la cantante Azuzena Calvay, quien grabó un video promocionando servicios de la cuestionada clínica del Dr. Fong.

"Hay que investigar antes de hablar así. Yo digo que Azucena se ha ido a hacer una cosa que no es una operación. Azucena no está yendo a operarse me parece que están exagerando. Nosotros porqué vamos a estar juzgando. Mi solidaridad con la familia de 'Muñequita Milly', pero eso no quiere decir que vamos a estar atacando a todos los artistas", expresó.

Luego, recordó que ella también se sometió a unos retoquitos con dicho doctor después de conocerlo en el programa de televisión de América TV: "Yo también me hice, yo lo conocí al doctor Fong en este estudio y para eso está la justicia, no somos jueces para juzgar a Azucena que se está haciendo un tratamiento".

'Rulitos', no soportó

Este último comentario provocó que la popular 'Rulitos' explotara en vivo y no dudara en 'parchar' a la actriz cómica por asegurar que quedó bien tras someterse a una pasada cirugía con el citado médico.

"Yo no estoy de acuerdo contigo, 'Pánfila', tú te operaste con el Dr. Fong. Yo me imagino que esa es tu versión, pero debemos ser empáticos porque hay una persona que ha muerto, una artista que ha muerto, que podrías haber sido tú. Entonces, no puedes decirnos 'anda a investigar bien', yo no lo permito (..) Es la misma clínica, y para mí lo que hacen los artistas por hacerse un canje, por ahorrar dinero, hay una falta total de empatía, no me parece", exclamó Janet con un tono de molestia, dejando atónitas a sus compañeras de conducción televisivo.

Tras ello, María Victoria Santana no dudó en continuar defendiendo la labor del cirujano haciendo énfasis en el trabajo que él genera: "En esta clínica hay chicas que trabajan, señores que limpian".

Barboza aseguró que con ese comentario estaba "promoviendo el populismo al decir que por supuesto hay gente que trabaja ahí. Lo que tiene que primar es la vida de las personas".

¿Fong contrataba 'estudiantes'?

Una nueva polémica gira en torno al Dr. Fong tras las declaraciones dadas por extrabajadoras de su clínica de La Victoria, donde detallan que las operaciones a la diseñadora Cinthia Vigil y la Muñequita Milly fueron realizadas por "personas sin experiencia".

"Tu cirugía la realizó otra doctora que no era mala, pero no era cirujana, el Dr. les enseña en su clínica, incluso la Dr. que operó a Milly con él está con el mismo problema, es nueva, pero tampoco es cirujana", reveló una de ellas.

De esta manera, el tema relacionado con la cantante folclórica sigue provocando conflictos. Esta vez protagonizada por Janet Barboza, quien explotó en vivo contra La Pánfila por defender al Dr. Fong tras haber salido bien de una operación estética.