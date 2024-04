Melissa Paredes se defiende de críticas por recomendar al Dr. Fong: "Cada cuerpo es diferente"

09/04/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Melissa Paredes lamentó el fallecimiento de la Muñequita Milly tras realizarse una liposucción con el Dr. Fong. Por esta razón, muchas personas han señalado a los famosos que recomendaron al polémico cirujano quien tiene varias denuncias por presunta negligencia médica.

Como se recuerda, la actriz está entre estas figuras que se sometieron a los tratamientos del mencionado doctor y, en su momento, lo promocionó el sus redes sociales. Esto ha originado que la exreina de belleza sea duramente criticada.

Se defiende

Ante la ola de críticas que ha recibido por recomendar al Dr. Fong, Melissa Paredes se defendió y se justificó señalando que su experiencia con el cirujano fue positiva. La artista fue abordada por la prensa cuando acudió a la alfombra roja de la película 'Chabuca'.

"Operado no, yo sí me hecho mis retoquitos (...) Sí, qué pena (sobre la muerte de la cantante). Muy lamentable toda la situación, pero es un tema que yo prefiero no tocar porque es muy lamentable. Yo bajo mi experiencia puedo hablar y recomendar ciertas cosas, bajo mi experiencia, lamentablemente no todas las experiencias son iguales ", expresó para las cámaras de un conocido programa de espectáculos.

¿Qué dijo sobre las denuncias?

Como era de esperarse, la novia de Anthony Aranda fue consultada sobre las denuncias públicas que se han realizado contra el Dr. Fong, como las que realizaron en su momento la actriz y bailarina Maricielo Effio o la diseñadora de modas Cinthia Vigil.

"La verdad yo nunca he visto ese tipo de cosas y es diferente, cada cuerpo es diferente, cada persona es diferente, cada uno bajo su criterio y bajo lo que ha vivido lo recomienda, pero no todos somos iguales y no es el primer doctor al que le pasa esto . Infinidad de doctores que lamentablemente les pasa lo mismo. Son cosas, me imagino yo, que se escapan de las manos", aseguró Paredes a El Popular.

Hace un año aproximadamente, Melissa Paredes contó en que se había sometido a una luxación de costillas por el Doctor Fong. La actriz usaba su cuenta de Instagram para mostrar los cambios que se habían generado en su cuerpo y comentó que le incomodaba la faja que debía usar 24/7.

"Holis, ¿cómo están? Les cuento que me encanta el resultado, ya me deshincho porque estaba bien hinchadita y miren no es lipo, no es corte, duró 10 minutos mi operación y esto es. La cosa es que a la media hora ya estaba yéndome a mi casa. La faja si ya me la quiero arrancar, no puedo más porque literal solo me la saco para ducharme", dijo en aquella ocasión

En resumen, Melissa Paredes se defendió de las críticas que ha recibido por recomendar al Dr. Fong y aseguró que su experiencia fue satisfactoria.