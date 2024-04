Muñequita Milly: Viudo de cantante y el pedido que le hacía tras conocer que sufría bullying por su peso

El fallecimiento de la 'Muñequita Milly' dejó conmocionados a todos los peruanos y sumamente destrozados a sus familiares, siendo el viudo de la cantante uno de los más afectados, sobre todo porque en muchas ocasiones intentó convencerla de ignorar el bullying que recibía por su peso.

Wilfredo Quispe, esposo de Flor Sheiza Quispe Sucapuca, confirmó en una reciente entrevista que la artista folclórica recibía una gran cantidad de ataques en las redes sociales debido a que había subido unos kilos demás por su reciente embarazo.

En ese sentido, se mostró incrédulo al cuestionarse el porqué de lo ocurrido con su esposa, quien era una persona con muchos sueños y planes a futuro.

"Sigo sin entender, me pregunto por qué tuvo que ser ella, la mamá de mi hijo, teniendo muchos sueños y planes a futuro, ahora me deja, pero tengo la ayuda de los familiares y de muchas personas", dijo en un primer momento a diario 'Trome'.

Asimismo, aseguró que, ahora que se encuentra viudo, le toca criar al menor hijo que tiene en común con la cantante, tal cual ella lo habría hecho en vida, puesto que era "muy buena, generosa y humilde".

En otro momento, afirmó que siempre buscó evitar que su pareja reciba los ataques que muchos usuarios le dejaban en sus redes sociales. Y es que varios de ellos eran referidos a su aspecto físico, lo cual finalmente desencadenó que se someta a una liposucción con el doctor Víctor Barriga Fong.

"Yo le decía que no haga caso porque siempre, como artista hay el lado positivo y el lado malo. A mí hasta ahora me ponen cosas feas, me dicen que por qué no lloro, que como esposo soy responsable", precisó Quispe.