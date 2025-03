Javier Masías lanza dura crítica contra las autoridades tras la muerte de Paul Flores, vocalista de Armonía 10

17/03/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Javier Masías lamentó el asesinato de Paul Flores, vocalista de Armonía 10, tras el ataque perpetrado contra la orquesta de cumbia. En ese marco, el crítico gastronómico cuestionó a las autoridades por no tomar acciones urgentes contra la ola de criminalidad.

Javier Masías cuestiona inacción de las autoridades tras muerte del 'Russo'

La industria musical en el Perú se encuentra de luto tras confirmarse la muerte de Paul Flores, uno de los vocalistas principales de Armonía 10, víctima de un ataque armado en la madrugada de ayer por sicarios a bordo de una moto cuando se dirigían a Santa Clara para su segundo show.

Esta noticia generó la indignación de distintos personajes del ámbito de la música y de toda la población en general, entre ellos Javier Masías, crítico culinario, que alzó su voz de protesta contra la inacción de las distintas entidades del Estado frente al crimen organizado.

Incluso, el jurado de 'El Gran Chef' no dudó en acusar a las autoridades de negligencia y complicidad con las bandas criminales tras no comprender por qué no toman medidas que garanticen la seguridad de la población y evitar casos similares de asesinatos y extorsiones no solo en el ámbito musical, sino también en el sector transporte, educación y empresarial.

"Me encantaría cuestionar y preguntar por qué no intervienen los congresistas, la presidenta o el ministro del Interior o los policías, pero yo tengo una respuesta: si no intervienen es porque les conviene. Cuando les conviene, probablemente estén involucrados en algún nivel con esto", expresó en un inicio Masías.

Javier Masías lanza dura crítica contra el Gobierno

Incluso, Javier Masías aprovechó en arremeter contra el Parlamento por pasar leyes que "permiten la impunidad completamente" y por "respaldar y validar a un primer ministro (Gustavo Adrianzén) mediocre en un momento tan difícil" en el país.

A su vez, dio cifras preocupantes sobre la criminalidad en el país que ha sembrado el terror en distintos puntos del país: "En las últimas 24 horas hubo más de 40 heridos y un muerto, y en los últimos tres meses tenemos más de 400 asesinatos, lo que nos coloca en un nivel de criminalidad superior a los peores momentos de los carteles mexicanos".

Para finalizar, remarcó que para combatir las mafias y las extorsiones se "necesita inteligencia, mano fina" y mostró su preocupación de que en estos momentos se "entronicen dictaduras".

"Y yo solo les voy a decir una cosa: orgullosamente he nacido en una democracia y voy a morir en una democracia. Somos millones de peruanos que queremos una democracia sana y sin mafias , donde las mafias estén en las cárceles y no sacando leyes", sentenció de forma contundente.

Ahora sí, estoy harto pic.twitter.com/E6LCC5W1Zp — Javier Masías (@omnivorusq) March 16, 2025

Atacan al bus de Armonía 10: Murió Paul Flores

El cantante Paul Flores, integrante de la orquesta de cumbia Armonía 10 de Piura, fue asesinado por sicarios este domingo 16 de marzo durante la madrugada después de haber ofrecido un concierto en Jicamarca, en San Juan de Lurigancho. A pesar de los intentos médicos del hospital Hipólito Unanue por salvar su vida, el 'Russo' no logró sobrevivir.

Es así que tras confirmarse su muerte, distintos personajes del país como Javier Masías no tardaron en mostrar sus condolencias a los familiares del 'Russo' y criticar duramente a las autoridades por ver que las mafias y extorsionadores van apoderándose del país.