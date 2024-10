Javier Masías LLORÓ tras recordar a su tatarabuelo Manuel Melitón Carvajal: "Había perdido el ojo"

09/10/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El controvertido Javier Masías, jurado del reality 'El Gran Chef' (EGCF), causó asombro durante la más reciente emisión del programa. El crítico gastronómico, conocido por su estricta y sarcástica actitud, lloró en plena grabación, tras recordar a su fallecido tatarabuelo, el marino de guerra Manuel Melitón Carvajal.

Masías lloró durante 'EGCF'

Durante última edición del 8 de octubre, la competencia culinaria contó con un momento conmovedor. Masías se tomó unos minutos para conmemorar el Combate de Angamos, en el cual participó el destacado miembro de la Marina de Guerra del Perú, quien es su tatarabuelo en su 'árbol genealógico'.

El juez del reality leyó una carta de su ancestro, recordando lo que vivió el marino en aquella lucha histórica en el mar. "Me he permitido y me he tomado la licencia de traer una carta que escribió mi tatarabuelo. Octubre 8 de 1879", empezó leyendo la misiva.

"Querida madre, hoy después de un combate largo con los dos blindados chilenos, hemos sido vencidos y he caído prisionero a bordo de este buque. Te dirijo esta para que no te alarmes al saber la noticia.", enunció Masías.

En esa línea, continuó su lectura, revelando que su histórico familiar tuvo una fuerte irritación a la vista. "Aquí mi tatarabuelo ya había perdido el ojo", mencionó muy emocionado, al punto de que no evitó llorar tras pronunciar dichas palabras.

" Sin otra cosa, recibe el cariño de tu hijo, Manuel Melitón Carvajal. Mi tatarabuelo, que perdió en combate un amigo y un ojo un 8 de octubre como hoy. Perdón", finalizó, por lo que no pudo contener las lágrimas y se disculpó por tal situación.

¿Cómo reaccionaron en 'EGCF'?

Tras su emotiva narración, los participantes del reality se mostraron muy sorprendidos y aplaudieron el tierno gesto que tuvo Masías con su tatarabuelo. Por ejemplo, Raysa Ortiz mencionó que no le gustaba verlo así. "Ven, ven. Yo te abrazo", dijo en el confesionario del show. Por su parte, el actor 'Chapasa' mencionó: "Ya ven, tenía su corazoncito".

Por su parte, el presentador del programa, José Peláez, destacó que "Gracias jurado Masías. Usted siempre encuentra la forma de animarnos". Mientras que la jueza Nelly Rosinelli, quien es muy cercana al crítico y periodista, lo consoló y le dio un abrazo.

Un detalle muy particular se dio por parte del chef Giacomo Bocchio, quien se mostró distante a la escena conmovedora y evito reaccionar al respecto. Como se recuerda, la fricción entre ambos jueces tuvo su origen tras los comentarios de Masías sobre el fallecido Alberto Fujimori.

De esta manera, Javier Masías lloró mientras leía una carta de su tatarabuelo, el marino de guerra, Manuel Melitón Carvajal, quien "perdió un ojo" durante el Combate de Angamos.