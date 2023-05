JB reveló que defendió a Dayanita cuando le pidieron retirarla del programa por ser transexual

En la emisión más reciente de "JB en ATV", Jorge Benavides se sentó en el sillón rojo de "El valor de la Verdura" para hablar y contar su versión de los hechos después de los ataques de Dayanita, quien apareció en varios programas de televisión para hablar en su contra.

Como se recuerda, Dayanita afirmó haber sido maltratada en su antigua casa televisiva y se emocionó hasta las lágrimas mientras describía las penurias que había sufrido mientras trabajaba para el Canal 9. Esto llevó a que Jorge Benavides saliera a desmentirla públicamente.

También mencionó que, independientemente de la orientación sexual de Dayanita, pudo apreciar su talento y decidió contratarla, ignorando a las personas homofóbicas que le pedían que la despidiera de la televisión.

"Yo no solamente le di la oportunidad a una persona a la que vi talentosa, sino a una transexual. Eso es importante que lo destaque porque nuestro país es un país homofóbico. Mucha gente habla mal de las personas LGBT", indicó.

Por último, Jorge Benavides confesó que muchas personas cercanas a él le pedían que despidiera a Dayanita de la televisión, por lo que la calificó como una "malagradecida" por no haber valorado todo lo que había hecho por ella.

"Al yo traer a esta persona a mi programa, me he tirado encima a muchos homofóbicos que me exigían que retire a esta persona. Mis amigos de años, (preguntaban) para qué había metido a una persona de este tipo a mi programa".