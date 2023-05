Dayanita: La drástica decisión que tomó después de la confesión de Jorge Benavides

Jorge Benavides se cansó de que Dayanita lo desacreditara y tomó la decisión de contraatacar en el sketch "El valor de la verdura" en "JB en ATV". El comediante de renombre negó las afirmaciones de la actriz cómica al revelar que ella sí tuvo un contrato formal, y que las declaraciones que está haciendo en programas como "El reventonazo de la Chola" son completamente falsas.

Jorge Benavides explicó que, de hecho, Dayanita era una de las actrices más favorecidas y que incluso le daba adelantos de sueldo cuando ella lo requería.

"Si tenía contrato y hasta le daba adelantos", expresó su pesar porque Dayanita criticó al programa que le brindó su primera oportunidad en la televisión.

Todo parece indicar que Dayanita no habría tolerado las críticas de los usuarios en sus redes sociales, lo que la obligó a desactivar los comentarios en su cuenta de Instagram.

La drástica decisión de Dayanita

Dayanita admitió que su mala costumbre de mezclar asuntos personales con laborales ha sido la causa por la que Jorge Benavides tomó la decisión de suspenderla de "JB en ATV".

"Es por mis faltas de disciplina (la suspensión). Yo ya no me sentía bien hace unos meses, tuve una discusión con una persona (no del elenco); entonces, yo siempre he confundido mi trabajo con mi lado personal", reveló.

"Si me pasa algo a mí, yo me agarro con todo el mundo. Cuando no me siento bien, yo no contesto el teléfono absolutamente a nadie", se justificó ante las llamadas perdidas que tuvo de Jorge Benavides.