Angie Jibaja se pronuncia desde Chile: "Pido disculpas a mi mamita"

La ex modelo Angie Jibaja, sorprendió a los peruanos al presentarse en el programa "Amor y fuego", conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre. En esta conexión apareció junto a su madre con quien actualmente vive en Chile, y dijo que se viene recuperando de sus adicciones con el apoyo de su progenitora.

Esto ocurre, después que Magaly Medina presentara diversos informes en los últimos meses, dónde se ve a Angie en un fumadero de La Victoria y en otro de Chorrillos. También, hace menos de un mes presentó una nota donde la ex modelo acusaba a un señor que vivía con ella, de intentar violentarla sexualmente. Todo esto sumó para que su madre, Maggie Liza, decida llevársela a Chile.

"Me siento muy contenta, muy emocionada porque después de un episodio fuerte que pasé, le pido disculpas a mi mamita públicamente. Mamá solo hay una y mi mamá la verdad siempre ha estado ahí. Hemos tenido desaciertos, hemos tenido errores las dos, pero mi mamá siempre ha estado ahí conmigo", comenzó diciendo para las cámaras de 'Amor y Fuego'.

Maggie Liza, su madre, también aprovechó para pedirle perdón a su hija por haberla descuida en varios momentos de su vida. "No tengo nada que perdonarte, realmente el daño no me lo hizo a mi, se lo estuvo haciendo ella misma sin darse cuenta. Más bien yo le pido perdón porque quizá me faltó más valor y más fuerza para obligarla a que venga conmigo" comentó la madre de Angie, después que ella le pidiera disculpas públicas.

Asimisimo, ambas comentaron que están intentando integrarse como familia y haciendo actividades juntas; ya que durante la transmisión Angie reveló que están tomando clases de yoga. También dijo que ha recibido propuestas labores en el país mapuche, pero que de momento no piensa aceptar ninguna porque están enfocada en su rehabilitación.

"Me estoy dando un tiempo todavía. Espérenme, todavía no voy a comenzar, pronto regreso, tengo que estar completamente feliz" dijo la chinita.

Por otro lado, Angie aseguró que viene siguiendo un tratamiento especial contra su adicción a las drogas, y que con el apoyo de su madre tiene pensado recuperarse física y psicológicamente. Incluso se atrevió a decir que está lista para que le hagan un examen toxicológico en cualquier momento.

"Estuve muy sola, muy perdida, sentía una pena tan grande en mi corazón, estaba tan deprimida, que realmente no tenía ganas de reírme, de salir, de mostrarme (...) Yo estoy lista para un toxicológico cuando quieran ah" dijo Jibaja muy decidida.