Jefferson Farfán y André Carrillo aseguran que Christian Cueva está haciendo HARTA PLATA en la música

17/12/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Jefferson Farfán y André Carrillo no se guardaron nada durante una reciente entrevista en el programa 'Enfocados' y hablaron sobre la nueva faceta artística de Christian Cueva. Entre risas y bromas, los exseleccionados peruanos afirmaron que el 'Cholo' está haciendo harta plata con sus presentaciones musicales, destacando su talento y carisma en el escenario.

Lo que se dijo de Cueva en 'Enfocados'

Uno de los momentos más comentados fue cuando el tema de conversación giró hacia la nueva faceta de Christian Cueva como cantante de cumbia. Fue Roberto Guizasola quien dio inicio a la charla, comentando sobre el presente artístico de 'Aladino'.

La 'Foquita' no tardó en unirse a la discusión, destacando que lo que más admira de su excompañero es su desparpajo en el escenario. "Lo que me gusta del 'Cholo' es que no tiene miedo al escenario", afirmó Farfán.

André Carrillo, por su parte, resaltó la seguridad de Christian Cueva al micrófono, afirmando: "Tiene personalidad. Es pendejo con el micro en mano".

Además, ambos coincidieron en que a Christian Cueva siempre le ha gustado la cumbia, una pasión que ahora explora profesionalmente.

Con su característico humor, André Carrillo no dudó en improvisar un cover del popular tema 'El cervecero', adaptándolo al estilo del trujillano: "Traigan a Carrillo, a Cueva y Lapadula, que quiero beber".

Christian Cueva está facturando bien

La conversación también incluyó bromas sobre los ingresos de Christian Cueva como cantante. Jefferson Farfán sugirió que la pareja de Pamela Franco gana una suma considerable con sus presentaciones. "Está que se la lleva toda, se hace el huevón", dijo entre risas, agregando que los pagos son en efectivo y al momento.

Carrillo expresó: "Esos conciertos son arriba, esos conciertos que ponen su caja de chela en una torre". Por su parte, Farfán agregó entre risas: "Esa 'money' es distinta, son 'cash', puros soles, la gente te paga ahí nomas, calientito, cuánto se estará llevando el 'Cholo' ahí, tira pluma".

Respuesta de Christian Cueva

En sus redes sociales, Christian Cueva respondió a las bromas de sus compañeros con un clip de la entrevista y el texto: "Mis chocolateros, menos uno". Esta respuesta dejó claro que, más allá de las burlas, existe un buen ambiente y adecuada relación entre los tres.

De esta manera, Jefferson Farfán, Roberto Guizasola y André Carrillo dejaron en claro que Christian Cueva no solo destaca en la cancha, sino también en el escenario musical, donde, según ellos, está haciendo harta plata con su talento para la cumbia y su habilidad para conectar con el público.