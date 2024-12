¡Trágico! Murió reconocida CANTANTE tras recibir un masaje por un dolor de cuello

La industria musical se encuentra de luto tras reportarse la muerte de una reconocida cantante de pop, de solo 20 años. La joven recibió una sesión de masajes sin imaginar que sería la última vez que la verían con vida.

Según medios internacionales, la joven fue identificada como Chayada Prao-hom, reconocida cantante tailandesa, quien acudió a un establecimiento donde realizaban masajes que incluían torsiones cervicales. En su intento de aliviar un fuerte dolor en el cuello, no cuestionó las prácticas del fisioterapeuta en un salón turístico.

A través de sus redes sociales, la artista contaba cómo le iba en las sesiones. El primero de los masajes incluyó técnicas de torsión de cuello: "A los dos días comencé a sentir dolor en la nuca", relató ella misma en su cuenta de Facebook.

Después de dos sesiones adicionales con diferentes masajistas, sus síntomas empeoraron: hinchazón severa, hematomas y un entumecimiento progresivo que la dejó paralizada en noviembre. Tras varias atenciones, Chayada Prao-hom desarrolló un caso grave de inflamación cerebral y una infección sanguínea, falleciendo el 8 de diciembre en la Unidad de Cuidados Intensivos de un hospital en Tailandia.

Chayada, quien confiaba en la medicina tradicional tailandesa por ser hija de una masajista, nunca sospechó que estas prácticas podrían ser peligrosas y mucho menos que terminaría en manos de personas acusadas de mala praxis.

Tras su muerte, las autoridades policiales inspeccionaron el centro Udon Thani en el que se atendió la cantante y descubrieron que solo dos de las siete masajistas tenían licencias legales.

Por su parte, la masajista acusada de ocasionar la muerte de la artista rechazó ser la causante de la pérdida dentro de la industria del entretenimiento. Incluso, expresó su conmoción al enterarse de la noticia, asegurando que ella sí tenía licencia para ayudar a Chayada con su dolor de cuello. Es por ello que la familia pidió una segunda autopsia para esclarecer los hechos.

"Me quedé muy sorprendida cuando me enteré de que yo era esa masajista", dijo. "Tengo licencia de terapeuta de masajes. He sido masajista durante años y nunca antes me había enfrentado a una situación así. Pido justicia y estoy dispuesta a demostrar la verdad", sentenció.