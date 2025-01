Jefferson Farfán se luce en foto con misteriosa mujer que sería Xiomy Kanashiro: "Qué noche tuvimos"

Jefferson Farfán encendió nuevamente los rumores sobre una posible relación con Xiomy Kanashiro. Y es que el exfutbolista compartió una peculiar imagen, que dejaría entrever que pasó una noche de fiesta con la bailarina de cumbia.

Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro han dejado en claro que solo mantienen una buena amistad; sin embargo, imágenes inéditas revelaron que la bailarina celebró su cumpleaños en compañía del '10 de la Calle', quien incluso se animó a cargarle la torta para cantarle el popular 'Happy Birthday'.

Ahora, parece que el propio Farfán quiere dejar de lado los rumores y confirmar que en realidad está en salidas con la ex Alma Bella, por lo que a través de sus redes sociales, se animó a compartir una serie de fotografías, llamando la atención una en especial debido a que aparece agarrado del brazo con una fémina.

Si bien no se avista con precisión el rostro ni mucho menos las facciones de la mujer que lo acompaña, los usuarios, muy emocionados, han deducido que sería Xiomy Kanashiro, sobre todo por el vestido negro que la misteriosa joven lleva encima, uno muy similar al que lució la modelo en su fiesta de 27 años.

"What a night we had", escribió la 'Foquita' en su descripción, la cual ha sido traducida como "Qué noche tuvimos".