¿Jefferson Farfán pagó el contrato de Yahaira Plasencia con Sergio George? El productor responde

En recientes declaraciones, Sergio George puso fin a los rumores sobre si fue Jefferson quien pagó el contrato de 4 años que tuvo con la salsera Yahaira Plasencia. El productor fue contundente en su respuesta respecto a la insistencia de los periodistas.

Como se recuerda, hace unos días Sergio George y Yahaira Plasencia brindaron una conferencia de prensa improvisada a la salida de un canal de TV, y en esta hablaron sobre el término del contrato entre ambos y otros temas.

Yahaira Plasencia y el popular "Serch" fueron abordaron por diversos periodistas de espectáculos cuando se disponían a retirarse de un canal de TV, y uno de los 'urracos' le preguntó directamente si fue Jefferson quien pagó el contrato que tenía con Yahaira.

Esto provocó la incomodidad de Sergio George, respondiendo de una manera contundente e insinuando que ya estaba cansado de ese tema.

"Pero yo ya aclaré eso, hasta hablé con Magaly, no sé qué más quieres que te diga, yo no conozco a ese señor, no lo conozco, no sé qué decirte. Yo vine acá para trabajar con Yahaira con mi dinero, porque creía en el artista", puntualizó.