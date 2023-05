Magaly llama "decadentes y patéticos" a Sergio George y Yahaira Plasencia

No pudo con su genio. Yahaira Plasencia y Sergio George fueron duramente criticados por Magaly Medina, esto después de brindar unas declaraciones donde hablaron sobre el fin de su vínculo laboral.

Magaly empezó destacando que Yahaira se sentía muy incómoda cuando vio que uno de sus reporteros estaba entre el equipo de periodistas que la abordaron, e incluso dijo que estaba "en hipocresías totales".

El famoso productor musical respondió a la pregunta sobre si habría dejado a Yahaira porque no le resultaba rentable, diciendo que es falso porque trabajaron 4 años juntos

"Si no eres rentable se sabe después de un año o dos, nosotros hemos estado años trabajando juntos, exactamente 4 años y medio. Fracaso no fue (...) Hay que ver que ella está en un camino súper bien", empezó diciendo Sergio.

Estas declaraciones no le cayeron bien a Magaly, quién opinó que George solo quiere quedar bien con la salsera y por eso trata de 'sobonearla'.

En otro momento de la entrevista, uno de los reporteros que abordaron a Yahaira y Sergio, le preguntó al productor sobre si le molestó que la salsera tenga una relación amorosa.

"Yo lo sabía ya hace meses atrás. No me molestó la relación, lo que pasa es que estábamos enfocados en el disco nuevo y sale esa información en un momento que no iba a beneficiar en nada lo que estamos haciendo", explicó Sergio

Cabe resaltar que, Yahaira en un momento intervino para tratar de explicar por qué Sergio la llamó 'bruta' hace algunos meses en una entrevista con "América hoy". "Los americanos hablan así", dijo 'la rosada'.

Finalmente, Sergio reveló si Jefferson Farfán había sido la persona que los contrató para que asesora la carrera de Yahaira durante todos estos años.

"Yo no sé qué más quieres que te diga, yo no conozco a ese señor, no lo conozco, no sé qué decirte. Yo vine acá para trabajar con Yahaira porque creía en el artista", puntualizó.