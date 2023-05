¿Yahaira lanzó indirecta a Jefferson Farfán con su nuevo tema? Esto fue lo que dijo la salsera

25/05/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

En medio del evento musical 'La nueva cepa', la cantante de salsa, Yahaira Plasencia, fue consultada por su expareja, Jefferson Farfán, a quien habría lanzado una indirecta en su última canción 'Acaríciame'.

Le preguntaron por Farfán

La reportera del programa 'Amor y Fuego', no dudó en preguntarle a la salsera sobre la letra de su nuevo tema, debido a que mencionaba el número 10; sin embargo, Plasencia no pudo ocultar su sorpresa ante la interrogante.

"En tu canción nueva 'Acaríciame', en el rap de Canela China, he escuchado del '1 al 10′... el número 10, tú sabes que se refiere al exjugador con el que tú estabas ¿Por ahí es una indirecta para él?", le preguntó la reportera del programa de Rodrigo González y Gigi Mitre.

Debido a ello, Yahaira, avergonzada por la interrogante, solo decidió tapar su rostro, forzar una sonrisa y mostrar su incomodidad al momento de responderle a la reportera del programa de espectáculos "¿Qué más me vas a preguntar?".

Jair Mendoza oficializa a Yahaira

El también cantante de salsa, Jair Mendoza, oficializó a la popular 'reina del totó' durante el evento de música al que si bien asistieron por separado, no tuvieron problemas en mostrarse cariñosos durante la foto oficial.

''Estamos muy tranquilos, hace mucho tiempo ya'', respondió el cantante, fueron las palabras de la nueva pareja de la 'Yaha'.

Además, recalcó que la relación que mantiene con la salsera, no es cuestión de 'marketing' para promocionar su carrera, tal y como se especuló hace un tiempo atrás.

''La gente puede decir muchas cosas, pero al final los que sabemos la verdad somos nosotros y estamos felices y tranquilos que es lo más importante'', indicó Jair Mendoza.

Por su parte, Plasencia también decidió hacer de conocimiento público la nueva relación que tiene al lado de Jair Mendoza.

"Sí, estoy feliz, contenta, llevándolo de la mejor manera, bajo siete llaves. Bien personal, pero feliz. Él es un increíble chico y estoy muy contenta", declaró para "América hoy".

No obstante, Yahaira Plasencia aclaró que no expondrá al público lo nuevo que tiene con Jair Mendoza, pues es parte de su vida privada, aunque no pudo responder la pregunta sobre Jefferson Farfán, a quien le habría lanzado una indirecta en la letra de su último tema.