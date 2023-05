Lady Guillén se solidariza con amenazas a Deysi Araujo: "Si tengo al extorsionador al frente, me desgracio"

26/05/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La exvedette Deysi Araujo estuvo en el set de Dilo Fuerte, programa conducido por Lady Guillén, y recibió la solidaridad de la presentadora tras las amenazas que viene recibiendo de extorsionadores que le exigen sumas altas de dinero.

La indignación y solidaridad de Lady Guillén

La conductora del espacio televisivo no dudó en mostrar su empatía y apoyo a lo que le viene sucediendo a la exartista peruana Deysi Araujo, quien en los últimos días ha venido siendo amenazada por delincuentes pidiéndole 50 mil dólares para dejar tranquilos a sus familiares y a ella.

"¡Qué difícil todo lo que estás viviendo, siento tu desesperación y dolor porque no es justo para nadie vivir esta angustia cuando nos tocan a un hijo", empezó refiriéndose a su invitada.

"Deysi Araujo por más que sea artista, es una persona como cualquier otra que está mirando y que está pasando por este tipo de extorsión y que está siendo amenazada como cualquier otro empresario", agregó.

Asimismo, la presentadora de Dilo Fuerte muy indignada arremetió contra los delincuentes que se dedican a extorsionar a familias peruanas sin importarles nada. Además dejó entrever que si ella tuviera la oportunidad de tener a uno de esos malhechores en frente, haría lo impensado con tal de que no toquen a los suyos.

"Cuando nos tocan a nuestros hijos es la parte que más rabia nos puede dar... Me pongo en tus zapatos y se me pasan tantas cosas por la cabeza y que, seguramente, si tengo al extorsionador al frente, me desgracio", sentenció.

A lo que agregó que por sus "hijos todo": "No lo sé, porque por mi hija hago todo y seguramente tú también", expresó.

¿Qué dijo Deysi Araujo en su programa?

La exfigura pública de los 90´s le contó a Lady Guillén en su programa que le pusieron un explosivo en la puerta de su casa, y que le han reventado el piso. "Estoy muy asustada, angustiada, porque las llamadas han sido toda la noche", dijo.

Además señaló sentirse amenazada al igual que toda su familia: "a mi hijo, a mí", refirió. "Me dicen que le van a volar la cabeza a uno de mis familiares", añadió.

La bailarina se sinceró y dijo no tener trabajo "como para pagar esa cantidad de dinero" y se mostró impotente porque la inseguridad ciudadana se ha disparado y ya no se puede "hacer una vida normal".

"No es justo pasar por esta situación, no es justo vivir presa en tu propia casa, no es justo vivir con miedo, ¿y si no tienes dinero, de dónde vas a pagar? Si no tienes dinero te matan", sostuvo impotente.

