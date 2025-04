¿Jefferson Farfán será nuevamente padre? Xiomy Kanashiro revela su deseo de tener un hijo

Xiomy Kanashiro y Jefferson Farfán siguen sorprendiendo a sus seguidores al no dudar en demostrar su cariño públicamente. La modelo no dudó en responder si está en sus planes llegar al altar y tener un hijo con el exfutbolista.

En una reciente entrevista, la modelo y conductora de televisión, Xiomy Kanashiro, no dudó en abrir su corazón y contar detalles sobre su vida profesional y en especial, sobre cómo va su relación con Farfán, el 'expelotero' de Alianza Lima.

Sin embargo, al confesar que se encuentra emocionada y feliz con la popular 'Foquita' y ver el anillo que llevaba en su dedo, que como se recuerda, el hijo de Doña Charo le regaló para sellar su amor, no pudo evitar ser consultada si es que había planes de poder vestirse de blanco y llegar al altar con él.

"Recién estamos empezando, paso a paso. Es algo muy, muy a futuro. Estamos como que yendo pasito a pasito. Estamos en la etapa de enamorados, felices y contentos. No sé si me gustaría dar el siguiente paso. Por ahora, estamos bien como estamos. Eso se verá más adelante", dijo Kanashiro.

Tras dejar en claro que prefiere disfrutar cada una de las etapas de su relación con Farfán, la reportera del programa 'Al Sexto Día' siguió con las preguntas y esta vez si es que a la modelo le gustaría ser madre.

Ante esa última interrogante, Xiomy Kanashiro no pudo evitar sonreír y señalar que sí le gustaría convertirse en mamá, pero más adelante, ya que ahora se encuentra enfocada en sus proyectos personales y profesionales. Asimismo, resaltó que este tema aún no lo ha conversado con Jefferson Farfán y de hacerlo, lo mantendrá en completa reserva por ser un asunto privado.

"Yo creo que sí, más adelante me gustaría tener uno o dos. No he conversado de eso con Jefferson Farfán. Eso queda para mí, es un tema muy privado", agregó.