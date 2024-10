Johanna San Miguel ARREMETE contra Dina Boluarte por paro de transportistas: "¿Tenemos presidenta?"

11/10/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Johanna San Miguel vuelve a sorprender a todos y esta vez al no dudar en pronunciarse sobre la problemática que vive el país ante la ola de criminalidad, motivo por el cual, el día de ayer y hoy, los transportistas alzaron su voz de protesta y paralizaron sus labores para exigir al gobierno de Dina Boluarte tomar medidas urgentes para frenar los casos de extorsión.

¿Qué dijo Johanna San Miguel?

La exconductora de 'Esto es Guerra' se presentó el día de ayer en el programa 'Mande quien Mande' (MQM) y se sumó al reclamo de miles de peruanos por la inseguridad que afecta a la población y no dudó en 'dar con palo' al Ejecutivo por no "pensar en las víctimas" y hacer algo respecto de forma urgente.

"Y las otras personas y las señoras que están en su bodega, que viven del día a día. Yo digo, de verdad, o sea, y pónganse a pensar, ¿a quién le conviene todo esto? ¿Por qué no hacen algo? ¿Por qué el ladrón? ¿Por qué el violador? ¿Por qué el sicario? Es como si tuviera más poder que nosotros mismos ¿Dónde estamos?", sostuvo de forma tajante y enérgica ante las cámaras.

Asimismo, pidió a las autoridades reforzar la seguridad en el país para combatir las organizaciones criminales. Incluso, mostró su indignación de que la línea habilitada para denunciar los casos de extorsiones "no esté habilitada".

"A eso hemos llegado, a normalizar toda esta situación (de criminalidad), a que realmente, sintamos que no podemos recurrir a nadie. ¿A dónde vamos a exigir, qué?", remarcó.

Johanna San Miguel cuestionó la labor de Dina Boluarte por el paro de transportistas.

Johanna cuestiona inacción del Ejecutivo

Pero no todo quedó ahí, puesto que la popular 'Queca' dio 'con palo' al Ejecutivo y también cuestionó la labor que realiza la presidenta de la República, Dina Boluarte. Incluso, arremetió contra el premier Gustavo Adrianzén por asegurar que "toda la ciudad está en calma", ya que la realidad que vive el Perú es otra hasta el punto de tener que recurrir al apoyo de las Fuerzas Armadas en las calles.

"¿Tenemos presidenta en este país? Pregunto, ¿tenemos un Poder Ejecutivo ? (Bueno, el primer ministro dice que todo está tranquilo) Sí, yo no, yo no veo que está tranquilo para nada", sentenció, completamente indignada.

A su vez, reiteró que es "realmente vergonzoso cómo las autoridades, que son las responsables de la seguridad de sus ciudadanos" no trabajen por erradicar los casos de extorsiones: "¿Mira a dónde hemos llegado? Colegios cerrados, universidades cerradas, negocios colapsados, negocios que ya no existen, porque tienen miedo. (...) ¿Por qué no ponen mano dura, realmente, como se necesita? ¿A quién le está temblando la mano".

De esta manera, Johanna San Miguel no pudo contener su indignación por la situación de inseguridad que vive el país y aprovechó su presencia en el programa 'MQM' para arremeter contra las autoridades y cuestionar la labor del gobierno de Dina Boluarte.