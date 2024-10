"No vamos a dar tregua": Dirigente de transporte advierte PARO INDEFINIDO si Congreso no deroga ley de crimen organizado

11/10/2024 / Exitosa Noticias / Actualidad

En entrevista exclusiva con Exitosa, el presidente de la Asociación Nacional de Conductores del Perú, Miguel Ángel Palomino, reveló que no descartan un paro indefinido si es que el Congreso de la República no deroga la ley de crimen organizado, ya que no pueden permitir que "se salgan con las suyas" sin pensar en la seguridad de la ciudadanía.

Piden derogatoria de ley de crimen organizado

Durante el diálogo con nuestro medio, Palomino sostuvo que dicha ley se convierte en un obstáculo en la lucha contra la delincuencia y la criminalidad que viene sembrando el terror en el país, ya que en las últimas semanas, los transportistas se han convertido en víctimas mortales del sicariato y la ola extorsiva.

También remarcó que hoy, viernes 11 de octubre, alrededor de las 2:00 p.m. sostendrán una reunión para debatir la posible convocatoria de un paro indefinido que no solo abarcaría con las empresas de transportistas, sino también con otros sectores como mototaxistas y todos aquellos que se han visto extorsionados por organizaciones criminales.

"Podría ser que hoy mismo definamos una huelga indefinida, inclusive, ahora mismo. Nosotros no vamos a dar ninguna tregua y vamos a ir a la prensa a decirles que en vista de haber sido burlados y ahora quieren modificatoria nos vamos en paro indefinido . Seguimos en la lucha y esperamos que tengamos la respuesta contundente del pueblo para que nos apoyen en la derogatoria de esta ley", dijo el presidente de la Asociación Nacional de Conductores del Perú.

Cuestionan la labor del Ejecutivo y Legislativo

Es en ese marco, no dudó en cuestionar duramente el trabajo del Poder Legislativo y asegurar que si los parlamentarios no toman medidas al respecto, al igual que el gobierno de Dina Boluarte, seguirán alzando su voz de protesta, "apagando sus motores" y marchando en las calles.

"No podemos permitir que estos señores salgan con la suya. Luego, a las 2 de la tarde vamos a pensar en lo más grave. (...) Esta vez cerramos el Congreso y hasta acá nomás, vamos a ser radicales . (...) No nos representan", expresó a Exitosa.

Asimismo, rechazó las declaraciones del premier Gustavo Adrianzén por asegurar que con las marchas se "desestabilizaría la economía del país". Tras ello, sostuvo que si paralizan es por la preocupación que sienten y el miedo a perder sus vidas a manos de la delincuencia.

De esta manera, en diálogo con Exitosa, el presidente de la Asociación Nacional de Conductores del Perú, Miguel Ángel Palomino, informó que irían a paro indefinido si el Congreso no deroga ley de crimen organizado y si el Ejecutivo no toma medidas urgentes para combatir la criminalidad que azota el país.