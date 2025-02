María Pía Copello 'BOTÓ' a Johanna San Miguel del set de 'MQM' por broma sobre su esposo: "Que se vaya"

La más reciente emisión de 'Mande quien mande' dejó a los televidentes impactados con una escena inesperada entre María Pía Copello y Johanna San Miguel. El momento, que inició como una broma, se tornó 'incómodo' cuando la actriz, en su papel de 'Queca', realizó un comentario sobre el esposo de la conductora. Ante esto, María Pía tomó una 'drástica decisión' en plena transmisión en vivo.

El incidente ocurrió el miércoles 19 de febrero en el set del programa, cuando Johanna San Miguel hizo su ingreso caracterizada como su icónico personaje 'Queca'. Con su característico tono irreverente, la actriz comenzó a calificar a algunos de los jóvenes presentes en el estudio, generando risas entre los espectadores.

Sin embargo, lo que parecía ser un segmento divertido tomó un giro inesperado cuando 'Queca' expresó su admiración por el esposo de María Pía Copello, el empresario Samuel Dyer Coriat.

"Está simpático, por qué no... ¿Sabes quién está bien bueno? Tu marido ", exclamó, causando una reacción inmediata de asombro en la conductora. Pero la situación se tornó aún más tensa cuando el personaje agregó: "Eso me gusta a mí, es momento de que te divorcies de María Pía Copello ".

El comentario de 'Queca' dejó a María Pía Copello visiblemente contrariada. Sin dudarlo, la presentadora de 'Mande quien mande' decidió tomar cartas en el asunto y solicitó a la producción que la 'retirara' del set. " Qué falta de respeto, que se vaya ", expresó tajante ante las cámaras, generando risas nerviosas entre los presentes.

Por otro lado, Johanna San Miguel volvió a mencionar a su expareja Stefano Salvini durante su participación en 'Mande quien mande'. En el programa, fue consultada sobre su relación con el actor, con quien protagonizó un video especial por San Valentín, y sus declaraciones no pasaron desapercibidas.

Durante la entrevista, la actriz dejó en claro que su romance con Stefano Salvini, 25 años menor que ella, no fue un error, sino una historia significativa en su vida.

"No fue un tropiezo, eso fue una historia de amor. Johanna no lo toma como un tropiezo, fue una linda historia de amor. La gente casi se muere porque tenía 25 años de diferencia, que no es absolutamente nada", expresó la artista.