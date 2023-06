Johanna San Miguel rompió fotografía de Katia Palma tras revelar que no se llevaban bien

02/06/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

En la última edición de ''Esto es Guerra'', Johanna San Miguel volvió a causar polémica con el tema de Katia Palma, pues tras haber revelado que ambas no se llevaron bien durante la emisión de ''Yo Soy'', no dudó esta vez en romper una fotografía de su colega en pleno programa en vivo.

No tuvo reparos

Esta situación se dio cuando el popular 'Zumba', llegó a ''Esto es Guerra'' vestido de 'diablito' y sosteniendo una fotografía en la que aparecía Katia y Johanna luciendo muy unidas.

"Es mejor que formules mejor tus preguntas, sino vamos a traer a tu amiga Katia Palma", dijo 'Zumba' entre risas.

Sin embargo, la conductora y exintegrante de ''Pataclaun'', no tuvo reparos en acercarse, quitarle la foto y romperla en pedazos durante el programa en vivo, causando las risas de todos los presentes en el set.

'Peluchín' respalda a Katia

El pasado jueves 01 de junio, Rodrigo González 'Peluchin', tuvo duras palabras contra Johanna San Miguel, pues aseguró que Katia Palma nunca la trató mal cuando ambas trabajaban en ''Yo Soy'' y que fue la exintegrante de ''Pataclaun'' la que llegó al canal de Latina Televisión quejándose.

Katia no es que haya sido mala onda con Johanna, simplemente la trato como alguien más que llego al programa. Johanna llegó con la espada desenvainada y quejándose antes de vernos las caras", expresó el popular 'Peluchín'.

A su vez, recalcó que la conductora de Esto es Guerra es una persona complicada de tratar y que ingresó a los sets de latina en modo ''víctima''.

"Llegó en modo víctima y ansiosa (...) Es una persona insegura, con comportamientos infantiles para demostrarlo, me consta, yo la he tenido en dos oportunidades la he tenido en frente, y las dos me daba vergüenza ajena", agregó.

Katia confirmo palabras de 'Peluchín'

Rodrigo González afirmó que la misma actriz, Katia Palma le dio razón y que aseguró que nunca hubo mala onda de su parte.

"La vez pasada yo dije esto y Katia me escribió. y me dijo: así es Rodrigo, todo lo que has dicho es tal cual pasó. Entonces no estoy opinando, estoy siendo el vocero de Katia Palma", enfatizó González.

Cabe recordar que esta polémica inició cuando Johanna San Miguel reveló en medio de una entrevista que no era amiga de Katia Palma, pues no la había tratado muy bien durante su estadía en el canal de Latina, por ello, en la última edición de ''EEG'', no dudó en romper una fotografía en la que salían ambas muy unidas.