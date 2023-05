Johanna San Miguel arremete contra Katia Palma: "No la soporto"

La conductora de "Esto es Guerra", Johanna San Miguel, ha generado polémica en redes sociales después de confesar que no soporta a Katia Palma, pues la trató mal cuando entró a formar parte de un conocido programa concurso de canto.

Todo sucedió en un video que fue publicado por la cuenta de Instagram @hoyesdomingay, donde la popular 'Queca' participó de un divertido juego que se llama "¿Qué prefieres?", en el que debía responder una serie de preguntas sobre a qué personajes de televisión prefiere.

En cierto momento los conductores del segmento le hicieron la pregunta: "¿Qué prefieres, Katia Palma o Maria Pia (Copello)?", a lo que la exintegrante de Pataclaún eligió sin dudar a la conductora de "Mande quien mande", y arremetió contra Katia.

Según contó Johanna, en algún momento ambas fueron muy amigas, pero esto se terminó después de trabajar juntas en Latina (programa "Yo soy").

"Sí fuimos amigas, pero ella no me trató de lo mejor cuando yo estuve en Latina, en realidad yo no tengo nada en contra de ella, pero a mí no me trató bien. Yo no me sentí cómoda y siempre creo que cuando una persona llega a un lugar, que hay que darle el espacio para que se sienta bien", expresó Johanna al inicio de su respuesta.