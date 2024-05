Mateo Garrido Lecca DEFIENDE a Jorge Luna y Ricardo Mendoza: "Es difícil manejar el éxito que ellos tienen"

08/05/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Jorge Luna y Ricardo Mendoza, conductores de Hablando Huevadas, se han convertido en centro de críticas por decir que no les gusta saludar a sus fanáticos porque sienten que es una pérdida de tiempo. Sin embargo, Mateo Garrido Lecca decidió ir contra la corriente y los respaldó diciendo que entiende la presión que ellos tienen.

Recordemos que Jorge y Ricardo han estado en polémica en más de una oportunidad por su particular forma de hacer humor, que muchas veces involucra a sus seguidores, incluso fueron acusados de burlarse de una personas con discapacidad. No obstante, tienen una legión de fieles seguidores que los respaldan pese a sus escándalos.

¿Qué dijo Mateo Garrido sobre Hablando Huevadas?

El también comediante y amigo de los presentadores del exitoso stand up comentó que las declaraciones de 'Richavo' y Jorge han sido sacadas de contexto, ya que ellos si saludan a sus fans, pero hubieron momentos en que la cantidad de personas que los detenían era tal, que pudo resultar incómodo.

"No me parecen desafortunadas. Yo los conozco y se toman fotos todo el tiempo. Entiendo que es difícil manejar el nivel de éxito que tienen ellos dos. Es abrumador. Yo los he visto no poder caminar. Sin contexto se entiende mal sus palabras", dijo en un inicio.

En esa misma línea, resaltó que los artistas también pueden tener malos días y no tener ánimos de tomarse fotos algún día, más aún cuando son más e 100 personas.

"Yo los he visto no poder vivir sus vidas y es difícil. No es una pérdida de tiempo tomarse una foto con un fan, pero qué pasa cuando son 100 más y no poder salir de ahí. No sabes si estoy muerto por dentro y necesito este momento. Creo que sin contexto se entiende mal", agregó.

Las frases de Ricardo y Jorge que causaron polémica

En una reciente entrevista para el canal de YouTube de Verónica Linares, 'La Linares', Ricardo y Jorge fueron consultados sobre cómo lidian con la fanáticos que se encuentra por la calle y sus respuestas generaron polémica.

"No me gusta que me estén jodiendo en la calle, si salgo es porque mis hijos ya están muy aburridos, y no quiero regalarte tres segundos de mi tiempo porque estoy con mis hijos y estoy trabajando todo el día", dijo Jorge Luna.

De esta forma, las declaraciones de Ricardo Mendoza y Jorge Luna generaron controversia en redes sociales y muchas figuras los criticaro, pero Mateo Garrido Lecca salió a defenderlos diciendo que el éxito que ellos tienen es incontrolable.