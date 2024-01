José Peláez se comprometió con su novia: ¿Cuándo se casará el conductor de 'El gran chef: famosos'?

El conductor de 'El gran chef: famosos', José Peláez, ha dado a conocer una noticia que ha enternecido a sus seguidores. En una entrevista con 'Arriba mi gente', reveló su compromiso matrimonial con Alejandra de La Flor, su novia y compañera de vida. La relación, que ha prosperado durante más de tres años, se ha convertido en un pilar esencial en la vida del también maratonista. Acompañado de detalles íntimos y emotivos, compartió la historia de su amor.

Durante la entrevista, José Peláez expresó con entusiasmo su compromiso con Alejandra de La Flor. Aunque la fecha de la boda aún no está definida, el querido conductor compartió la emotiva experiencia de pedirle la mano a su amada en el transcurso de 2023. Describió a su novia como alguien que le brinda paz, tranquilidad y confianza, destacando que la hace muy feliz.

A pesar de mantener detalles sobre la boda en secreto, la noticia ha sido celebrada por sus seguidores, quienes ya especulaban tras observar un brillante anillo en los dedos de la deportista semanas atrás.

"Es una persona que me dan muchísima paz, tranquilidad, fuerza, confianza. Me hace muy feliz estar con ella. Y la amo", dijo durante la entrevista. "Tenemos más de 3 años, no tenemos una fecha definida para casarnos, pero estamos comprometidos. Le he pedido (la mano) y todo", agregó.