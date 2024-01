"Fue un día muy feliz": Alejandra Baigorria pensó que la pedida de mano de Said Palao era una broma

08/01/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Alejandra Baigorria y Said Palao se comprometieron recientemente en un viaje a Tailandia. La pareja publicó el video de la pedida de mano en sus redes sociales y muchas personas los felicitaron, pero la rubia reveló que pensó que la propuesta de matrimonio en realidad se trataba de una broma y no supo cómo reaccionar en el momento.

Alejandra Baigorria no pudo evitar emocionarse por la pedida de mano y terminó soltando algunas lágrimas ese momento. Según la exintegrante de 'Esto es guerra' nunca sospechó que su novio le iba a pedir matrimonio durante el viaje.

"Ya vieron que para mi fue un día muy feliz, estoy muy emocionada, no me lo esperaba. Me agarraron fría, no sabía si llorar, reirme, pensé que era una broma, me dolía la barriga, fue un desastre, pero la verdad que fue hermoso ", expresó la empresaria mediante sus redes.

Asimismo, la 'Rubia de Gamarra' utilizó su cuenta oficial de Instagram para comentar que su pedido de mano fue uno de los días más especiales de su vida, ya que fue exactamente en la fecha en que cumplió 3 años de relación con su pareja.

"Hoy fue un día muy especial para mi. Son tres años juntos y hoy pues me sentí más nerviosa que nunca pero soy feliz y qué lindo ver cuántos comparten nuestra felicidad, sé que deben tener muchas preguntas pero aún yo no termino de asimilarlo", escribió.

Alejandra Baigorria está emocionada por pedida de mano de Said Palao

¿Cómo fue la pedida de mano de Said a Ale?

Alejandra Baigorria y Said Palao se encuentran de vacaciones en el sudeste asiático, específicamente en la isla de Palawan, en Tailandia. Este fue el lugar elegido en el que el hermano de Austin se arrodilló ante la 'Rubia de gamarra' para pedir su mano y todo fue planeado en complicidad de sus amigos.

El video publicado en la cuenta conjunta de Alejandra y Said, se puede ver que él la llama a su lado con el objetivo de aparentemente tomarse una foto juntos, mientras uno de sus amigos registra todo el momento en video. Sin embargo, Alejandra no esperaba que Said se arrodille y le muestre una sortija de compromiso.

La pareja se unió en un tierno beso mientras 'Ale' no paraba de sonreír, enseguida Said le colocó el anillo en su mano y finalmente la pareja se unió en un tierno beso y la abrazo, sellando así su amor y acercándose cada vez más al matrimonio.

No cabe duda que, Alejandra Baigorria y Said Palao están más enamorados que nunca y con la reciente propuesta de matrimonio, su relación se fortalece cada día más, por lo que solo queda esperar los próximos planes de boda.