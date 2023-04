Jossmery Toledo: ¿Quiénes son los amores que pasaron por su vida?

19/04/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Jossmery Toledo sigue causando revuelo por sus acciones, y estas últimas semanas ha estado en el ojo de la tormenta junto Paolo Hurtado, quien engañó a su esposa Rosa Fuentes, con la expolicia que se volvió viral en Tiktok hace años. ¿Pero quiénes son los amores que tuvo la modelo desde su salto a la fama?

Como se recuerda, Jossmery Toledo saltó a la farándula después que en el 2019 hiciera un Tiktok que se volvió viral, en él, se sumo a un reto viral de la plataforma china, y pasó de mostrarse con uniforme de la PNP a usar un minivestido que sorprendió a los intermnautas. Después de esto, se desató un debate sobre si ella debía seguir formando parte de la instución del estado o ser sancionada, pero finalmente ella renunció a su cargo.

¿Quiénes son los amores se Jossmery Toledo?

Ella pasó a formar parte del mundo del espectáculo en Perú debido a su llamativa figura y su trabajo en redes sociales, pues rápidamente acumuló un gran número de seguidores y empezó a relacionarse con personajes que pertenecen a "Chollywood". Conoce quienes fueron los hombres que forman parte de su vida amorosa.

Christopher Olivares

El popular "zancudito" Olivares que fue su primer amor público. Sin embargo, su romance con un jugador de fútbol fue expuesto cuando fueron vistos ingresando a un hotel en Miraflores y no salieron hasta el día siguiente. Aunque meses después Jossmery anunció que ya no estaban juntos, y sugirió que el jugador había regresado con su exnovia Naomi Degreef. Jossmery dijo que el jugador era joven y tenía muchas cosas por descubrir, y que no estaba dispuesta a perder el tiempo.

Jean Deza

El también futbolista fue la segunda pareja oficial de Jossmery Toledo, Un amigo en común presentó a la expolicia con el entonces jugador de equipo Binacional de Juliaca. Toledo mencionó que se conocieron en plena pandemia en abril del 2020 y se enamoraron rápidamente.

Ella destacó la atención y el cariño que el hombre le brindó y el hecho de que era un buen padre para sus hijos, y al poco tiempo se mudó a un hotel en Juliaca durante un mes para estar cerca de él, pero tuvieron una pelea en julio y se separaron.

Después de esto, Toledo lo denunció por abuso físico y emocional, mientras que Jean Deza la acusó de ser una "persona malagradecida" por quedarse con sus cosas y no recordar el dinero que le dio.

Piero Hincapié

Los rumores indicaban que el futbolista ecuatoriano y la modelo de Instagram estaban en una relación, pues la primera vez furon vistos en Alemania. Mientras que en una segunda oportunidad el programa "Magaly TV la firme" que ambos habían estado en el mismo lugar y en la misma fecha, hasta se rumoreó que la modelo se había hospedado en el casa de pelotero.

Mariano Nagore

La modelo salió a decir en agosto del 2021 durante la emisión del desaparecido del programa "En boca de todos", que estaba en planes con el futbolista argentino que radica en Italia. Ella señaló que aún no se habían visto en persona y que estaba plenificando para viajar a Italia para conocerlo.