¿Jota Benz le fue infiel a Angie Arizaga? Influencer lanza POLÉMICA confesión: "Tenía novia y no me dijo"

Jota Benz se encuentra en el 'ojo de la tormenta' luego de que la influencer colombiana, Melissa Gate, lanzara polémicas confesiones que dejó entrever que tuvo una noche de pasión, con un hombre llamado Jota, que muchos relacionaron con la actual pareja de Angie Arizaga por las características dadas.

Durante una conversación en el programa reality 'La Casa de los Famosos Colombia', Melissa Gate reveló que vivió con un peruano llamado Jota, que la dejó impresionada con su estatura y sus tatuajes e incluso afirmó que "la utilizó y ella se dejó" sin pensarlo dos veces porque le parecía "atractivo". Aunque no dio más detalles sobre cuándo lo habría conocido, la influencer generó gran revuelo en la farándula.