Pamela López revela que Marisol le confesó haber tenido un AFFAIRE con Christian Cueva

12/03/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El programa 'La noche habla' reveló una pregunta que no se le hizo a Pamela López en 'El valor de la verdad', pero sí durante la prueba del polígrafo: si Marisol y Christian Cueva tuvieron un affaire. La explosiva respuesta de la esposa del futbolista no solo sorprendió, sino que volvió a sacudir al país.

¿Marisol y Christian Cueva tuvieron un affaire?

Durante el programa 'La noche habla', espacio donde se analizan las declaraciones del polémico reality de preguntas y respuestas, se expuso una interrogante que dejó sin palabras a la audiencia.

"¿Te confesó Marisol que tuvo un affaire con Christian Cueva?" fue la pregunta que Pamela López respondió con un rotundo " sí ". Lejos de mostrar dudas, la trujillana contestó con total tranquilidad, y el polígrafo confirmó la veracidad de sus palabras.

Con esta revelación, lo que antes eran simples especulaciones se transformó en una confesión documentada. A pesar de que Marisol nunca había aceptado estos rumores públicamente, en el pasado reconoció haber intercambiado mensajes con Christian Cueva.

Yolanda Medina arremete contra Marisol

Las reacciones no tardaron en llegar. Yolanda Medina, cantante y colega de Marisol, no se contuvo y arremetió duramente contra la cumbiambera.

En una entrevista reciente, Yolanda Medina advirtió a Marisol que, si seguía dando declaraciones, tomaría medidas legales en su contra: "Eso de que voy a ver hasta dónde llega, me parece patético. Todas las estupideces que pueda hablar va a tener que hacerlo en mi juicio ... Ella a mí luz no me da porque yo soy una artista".

La líder de Alma Bella también criticó la actitud de Marisol, tildándola de "cínica" e "hipócrita". "Es arrogante, está loca, cínica, yo siempre he dicho esa mujer es una hipócrita y siempre se lo he dicho. En su cara se lo vuelvo a decir si la tuviera al frente mil veces le diría hipócrita en su cara ", afirmó la cantante.

Hasta el momento, Marisol no ha dado una respuesta oficial sobre las recientes declaraciones de Pamela López. Sin embargo, las revelaciones de la trujillana continúan sumando tensión a una situación que ya ha captado la atención de los medios y del público.

La revelación de esta pregunta y la contundente respuesta de Pamela López han sumado un nuevo capítulo a la controversia en torno a Christian Cueva y Marisol. Mientras el tema sigue generando reacciones, se espera que los involucrados den su versión y aclaren su postura ante la opinión pública.